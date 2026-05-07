Red Bull llegó a Miami con la necesidad de encontrar respuestas. Después de un inicio de temporada irregular, con un RB22 difícil de manejar y lejos del rendimiento esperado, el equipo austríaco apostó fuerte durante el receso de cinco semanas y presentó una actualización integral que cambió el comportamiento del auto.
Red Bull encontró respuestas en Miami: las mejoras que cambiaron el rendimiento del RB22
El equipo austríaco introdujo un paquete aerodinámico profundo y modificaciones en la dirección que le permitieron a Max Verstappen recuperar confianza. El salto competitivo quedó reflejado en la clasificación, donde el neerlandés volvió a meterse en la pelea con Mercedes, McLaren y Ferrari.
El paquete de mejoras fue amplio: alerón delantero, conductos de freno, piso, pontones, cubierta del motor, difusor y alerón trasero. A eso se sumaron trabajos en la zona de la cabina y una modificación clave en la cremallera de dirección, uno de los puntos que más había complicado a Max Verstappen en las primeras fechas del campeonato.
La evolución tuvo un impacto inmediato. En los Grandes Premios de Melbourne, China y Japón, Red Bull había quedado a 0s8, 1s y 1s2 de la pole position, respectivamente. En Miami, esa diferencia se redujo a apenas dos décimas, una señal concreta de que el RB22 dio un salto importante en competitividad.
Laurent Mekies, director del equipo, había sido claro antes del fin de semana: Red Bull no le había entregado a sus pilotos un auto consistente, capaz de ser exigido con confianza vuelta tras vuelta. El trabajo realizado durante el parate apuntó justamente a corregir esa debilidad.
Uno de los cambios centrales estuvo en la parte aerodinámica. El nuevo diseño de pontones y de la zona lateral del auto buscó mejorar la estabilidad de la parte trasera y, al mismo tiempo, darle una respuesta más precisa al tren delantero. También se rediseñó el flujo de aire hacia el difusor, con soluciones inspiradas en conceptos ya vistos en otros equipos de punta.
La dirección fue otro punto determinante. Verstappen reconoció que desde la primera vuelta en Barcelona había sentido que algo no funcionaba correctamente. Según explicó, el problema finalmente pudo resolverse en Miami, lo que le permitió volver a manejar el auto con mayor naturalidad.
“Por fin han podido arreglarlo, así que ahora al menos puedo volver a dirigir con normalidad”, expresó el neerlandés, dejando en claro la importancia de esa modificación en su confianza dentro del cockpit.
Además, Red Bull logró reducir el exceso de peso del RB22. En Miami, el auto quedó apenas seis kilos por encima del mínimo reglamentario, la mitad de lo que había pesado de más en Japón. Esa mejora, por sí sola, representa cerca de dos décimas por vuelta, un margen valioso en una Fórmula 1 cada vez más ajustada.
El resultado no significa que Red Bull ya haya resuelto todos sus problemas, pero sí marca un cambio de tendencia. Verstappen volvió a sentirse competitivo y el equipo encontró una base más sólida para seguir desarrollando el auto.
Miami pudo haber sido el punto de partida de una reacción. Con Mercedes todavía fuerte, McLaren en crecimiento y Ferrari cerca del grupo de adelante, Red Bull sabe que no tiene margen para relajarse. Pero por primera vez en varias carreras, el RB22 mostró señales concretas de recuperación.