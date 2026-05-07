Automovilismo

Red Bull encontró respuestas en Miami: las mejoras que cambiaron el rendimiento del RB22

El equipo austríaco introdujo un paquete aerodinámico profundo y modificaciones en la dirección que le permitieron a Max Verstappen recuperar confianza. El salto competitivo quedó reflejado en la clasificación, donde el neerlandés volvió a meterse en la pelea con Mercedes, McLaren y Ferrari.