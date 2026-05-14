El equipo de Enstone avanza para incorporar a Jason Somerville, un ingeniero británico con fuerte experiencia en aerodinámica y reciente paso por la FIA. Hasta hace pocos días, Somerville se desempeñaba como jefe del área aerodinámica de la Federación Internacional del Automóvil, un lugar sensible dentro del actual momento de la Fórmula 1, atravesada por el nuevo reglamento técnico de 2026.
Alpine se mueve en silencio y busca reforzar su estructura técnica
El equipo de Enstone apunta a sumar a Jason Somerville, exjefe de aerodinámica de la FIA, en un momento clave de la temporada y con Franco Colapinto en crecimiento dentro del campeonato mundial.
Su nombre no aparece por casualidad. Somerville fue parte del trabajo técnico que dio forma a la nueva generación de autos, por lo que conoce desde adentro muchos de los puntos centrales del reglamento que hoy condiciona el desarrollo de los equipos. Para Alpine, que busca consolidarse en la zona media y sostener el crecimiento mostrado en las últimas carreras, se trata de una incorporación con peso específico.
El ingeniero también cuenta con recorrido dentro de equipos de Fórmula 1. Antes de llegar a la FIA trabajó en Williams, Lotus y Toyota, siempre ligado al desarrollo aerodinámico. Ese perfil resulta especialmente valioso para una escudería que necesita transformar cada avance técnico en rendimiento concreto en pista.
La posible llegada de Somerville se da en un contexto positivo para Alpine. El séptimo puesto de Colapinto en Miami fue un impulso importante, no solo por los puntos, sino también porque confirmó que el A526 empieza a tener herramientas para pelear más arriba dentro del pelotón medio.
En Enstone saben que la temporada todavía es larga y que el desarrollo será una carrera paralela al campeonato. Por eso, sumar experiencia técnica puede marcar diferencias en la evolución del auto y en las decisiones que se tomen de acá en adelante.
Para Colapinto, este movimiento también puede ser una buena señal. El argentino necesita que Alpine mantenga una línea de crecimiento para aprovechar el envión de Miami y sostenerse en la pelea por los puntos. En una Fórmula 1 tan pareja, los refuerzos no solo se notan en el organigrama: también pueden terminar reflejándose en la pista.
Alpine no hizo ruido, pero empezó a moverse. Y en una temporada donde cada décima pesa, sumar conocimiento técnico puede ser tan importante como acertar una estrategia un domingo de carrera.