Fernando Alonso está en ese punto de la carrera en el que las decisiones ya no se toman solo con el cronómetro en la mano. A esta altura, después de tantos años en la Fórmula 1, el español empieza a mirar su futuro desde otro lugar: no solo qué puede correr, sino qué le genera ganas de seguir compitiendo.
Alonso empieza a escuchar su deseo: seguir en la F1 o buscar otro camino
El español todavía no definió qué hará después de 2026. En medio de un presente difícil con Aston Martin, reconoció que conoce bien lo que hay fuera de la Fórmula 1, aunque también admitió que la categoría conserva una adrenalina muy especial.
Su contrato con Aston Martin termina a fin de esta temporada y el presente deportivo no ayuda a despejar dudas. El equipo no logró darle un auto competitivo ni confiable en el arranque del año, y eso volvió a poner sobre la mesa una pregunta que aparece cada tanto alrededor del bicampeón: cuánto tiempo más seguirá en la máxima categoría.
Alonso ya sabe que hay vida fuera de la Fórmula 1. La conoció cuando se tomó un respiro del Gran Circo y se animó a otros desafíos, como las 500 Millas de Indianápolis. Esa experiencia le abrió una mirada distinta del automovilismo, con carreras menos previsibles y con otro tipo de disfrute.
“Me ayuda saber lo que hay fuera de la F1”, reconoció el asturiano. Y no lo dijo como una frase de compromiso. Alonso entiende que existen categorías donde el piloto puede divertirse de otra manera, lejos de algunas presiones que forman parte del día a día de la Fórmula 1.
Pero también sabe que nada reemplaza del todo a la F1. Porque más allá del rendimiento del auto, la categoría tiene una carga emocional propia: la tensión de cada fin de semana, la exposición, los patrocinadores, la exigencia de un equipo y esa adrenalina que aparece cuando todo se juega en décimas.
Por eso su decisión no parece sencilla. Alonso tiene alternativas, experiencia y nombre suficiente para elegir. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: qué lo hace más feliz hoy. Si seguir intentando en la Fórmula 1, aun con las dificultades de Aston Martin, o abrir una nueva etapa en otro lugar del automovilismo.
A los 44 años, el español no habla como alguien que está cansado de correr. Más bien aparece como un piloto que quiere elegir bien dónde gastar su energía. Y eso, en una carrera tan larga como la suya, también es una forma de competir.
Alonso todavía no dio una respuesta definitiva. Pero dejó una señal clara: su futuro no dependerá solo de un contrato o de un auto más rápido, sino de encontrar el lugar donde todavía sienta que vale la pena ponerse el casco.