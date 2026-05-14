Su contrato termina a fin de la temporada

Alonso empieza a escuchar su deseo: seguir en la F1 o buscar otro camino

El español todavía no definió qué hará después de 2026. En medio de un presente difícil con Aston Martin, reconoció que conoce bien lo que hay fuera de la Fórmula 1, aunque también admitió que la categoría conserva una adrenalina muy especial.