Tras las primeras carreras de 2026

La Fórmula 1 cambió de mapa: Mercedes manda y Alpine se metió en la pelea

El Campeonato de Constructores muestra un escenario muy distinto al cierre de la temporada pasada. Mercedes lidera con autoridad, Ferrari recuperó terreno, McLaren perdió el dominio de 2025 y Alpine protagoniza el salto más fuerte del pelotón medio, con Franco Colapinto como parte de una estructura que ya superó su cosecha anterior.