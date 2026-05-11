La Fórmula 1 atraviesa una temporada de cambio profundo. Las nuevas reglas técnicas de 2026 no solo modificaron los autos, sino también el orden competitivo. Después de las primeras cuatro rondas del campeonato, el Mundial de Constructores ofrece una foto muy diferente a la que había dejado el cierre de 2025: Mercedes pasó al frente, Ferrari volvió a ocupar un lugar de protagonismo, McLaren ya no domina como en la temporada pasada y Alpine se convirtió en el equipo que más creció en términos relativos.
La Fórmula 1 cambió de mapa: Mercedes manda y Alpine se metió en la pelea
El Campeonato de Constructores muestra un escenario muy distinto al cierre de la temporada pasada. Mercedes lidera con autoridad, Ferrari recuperó terreno, McLaren perdió el dominio de 2025 y Alpine protagoniza el salto más fuerte del pelotón medio, con Franco Colapinto como parte de una estructura que ya superó su cosecha anterior.
El dato central está en la punta. Mercedes lidera el campeonato con 180 puntos y victorias en las cuatro carreras disputadas hasta el momento: George Russell ganó en Australia y Andrea Kimi Antonelli encadenó luego tres triunfos consecutivos, además de transformarse en el líder más joven en la historia del Campeonato de Pilotos. Ese rendimiento le permitió a las Flechas de Plata construir una diferencia de 70 puntos sobre Ferrari, su escolta inmediato.
El crecimiento de Mercedes tiene una lectura deportiva y técnica. El equipo que en 2025 había terminado segundo logró capitalizar mejor que nadie el cambio reglamentario y encontró rápidamente una base competitiva. Antonelli, con apenas 19 años, pasó de ser una promesa a convertirse en el nombre más fuerte del inicio de temporada, mientras Russell también aportó una victoria clave en el arranque del campeonato. La combinación de rendimiento, consistencia y contundencia explica por qué Mercedes aparece hoy como la referencia.
El contraste más fuerte lo ofrece McLaren. El campeón de Constructores de 2025, que había asegurado aquel título con seis fechas de anticipación, cayó al tercer lugar con 94 puntos. No se trata de un derrumbe absoluto, porque el equipo de Woking mostró señales de recuperación en Japón y Miami, con Oscar Piastri y Lando Norris nuevamente cerca de la pelea grande. Pero sí representa un cambio de escenario: McLaren dejó de correr con margen y ahora debe reconstruir su condición de candidato.
Ferrari, en cambio, aparece como uno de los grandes beneficiados del nuevo ciclo. La Scuderia había terminado cuarta en 2025, su peor ubicación desde 2020, pero el trabajo anticipado sobre el proyecto 2026 le permitió saltar al segundo puesto del campeonato. Los podios en las tres primeras fechas confirmaron una mejora real, aunque Miami dejó una señal de alerta: Fred Vasseur calificó el domingo como “mega duro” y Charles Leclerc cayó del sexto al octavo lugar por una penalización posterior a la carrera.
Red Bull vive una situación opuesta. El equipo de Milton Keynes, que en 2025 todavía había sostenido la pelea por el título de pilotos con Max Verstappen, arrancó 2026 con dificultades y llegó a estar sexto después de Japón. Sin embargo, las mejoras introducidas en Miami marcaron una reacción. Verstappen volvió a acercarse al grupo delantero y habló de una “luz al final del túnel”, una frase que sintetiza el momento de Red Bull: ya no domina, pero tampoco puede ser descartado.
Crecimientos y retrocesos en 2026
En ese reordenamiento aparece uno de los datos más fuertes para el público argentino: Alpine es el equipo que más posiciones escaló. La escudería de Enstone había terminado última en 2025, con apenas 22 puntos, pero en las primeras carreras de 2026 ya suma 23, superó toda su cosecha anterior y ocupa el quinto lugar del campeonato, como “el mejor del resto” detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.
El salto de Alpine no es casual. Como Ferrari, el equipo decidió sacrificar buena parte de 2025 para concentrarse temprano en el desarrollo del auto de 2026. Esa apuesta, hasta ahora, empieza a pagar. Pierre Gasly aportó 16 puntos, mientras que Franco Colapinto también logró un resultado importante con su séptimo puesto en Miami, igualando su mejor actuación en la Fórmula 1. Para Alpine, el inicio de año representa un cambio de clima interno: de cerrar la tabla a instalarse en la pelea fuerte del pelotón medio.
La lectura para Colapinto también es relevante. El argentino ya no aparece en un proyecto hundido en el fondo, sino en una estructura que encontró rendimiento y que puede pelear puntos con mayor regularidad. En una Fórmula 1 donde cada posición de Constructores tiene impacto económico, técnico y político, ese crecimiento de Alpine también fortalece el contexto deportivo del piloto argentino.
El medio pelotón, de todos modos, está lejos de estar resuelto. Haas también mostró un crecimiento importante: pasó del octavo lugar de 2025 al sexto puesto actual, incluso llegó a estar cuarto después del Gran Premio de Japón y tuvo en Oliver Bearman a una de sus figuras, con un quinto puesto en China. Racing Bulls, ubicado detrás de Haas, también empezó bien, aunque tanto el equipo estadounidense como la estructura hermana de Red Bull se fueron sin puntos de Miami.
Del otro lado están los retrocesos más notorios. Williams, que en 2025 había conseguido su mejor campeonato desde 2017 con el quinto puesto en Constructores, cayó al octavo lugar con solo cinco puntos. El inicio de año fue complejo: se perdió el shakedown de Barcelona y arrancó la temporada con un auto excedido de peso, una desventaja especialmente costosa en una parrilla tan ajustada.
Aston Martin atraviesa un panorama todavía más delicado. El equipo verde no sumó puntos en las primeras carreras, sufrió problemas de vibraciones en su motor Honda y dificultades de fiabilidad. Fernando Alonso recién pudo figurar como clasificado en carrera en Japón, con un 18° puesto, y aunque tanto él como Lance Stroll llegaron a la bandera a cuadros en Miami, el equipo permanece último en el Campeonato de Constructores.
La temporada recién empieza, pero el primer corte del año ya deja una conclusión clara: el cambio reglamentario alteró jerarquías. Mercedes interpretó mejor que nadie el nuevo escenario, Ferrari recuperó terreno, McLaren ya no corre con el margen de 2025, Red Bull busca reconstruirse y Alpine pasó de sobrevivir a competir. En ese nuevo mapa, cada carrera puede modificar equilibrios, pero una cosa parece evidente: la Fórmula 1 de 2026 no se parece demasiado a la que terminó cinco meses atrás. El nuevo mapa de la F1
Así cambió el Campeonato de Constructores en el inicio de 2026
Mercedes | 1° | 180 puntos
Pasó al frente con autoridad: ganó las cuatro primeras carreras y construyó 70 puntos de ventaja sobre Ferrari.
Ferrari | 2° | 110 puntos
Recuperó protagonismo después de cerrar 2025 en el cuarto lugar. Tuvo un arranque sólido, aunque Miami dejó señales de alerta.
McLaren | 3° | 94 puntos
El campeón vigente perdió terreno, pero mostró reacción en Japón y Miami con Piastri y Norris cerca de la punta.
Red Bull | 4° | 30 puntos
Arrancó lejos de su nivel habitual, aunque las mejoras introducidas en Miami volvieron a acercar a Verstappen al grupo delantero.
Alpine | 5° | 23 puntos
El gran salto del año: terminó último en 2025 con 22 puntos y ya superó esa marca. Gasly suma 16 unidades y Colapinto aportó un P7 clave en Miami.