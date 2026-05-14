Gran inicio de temporada

Alpine sigue creciendo en la F1, pero aún busca resolver su principal debilidad aerodinámica

El gran comienzo de temporada de Alpine en la Fórmula 1 permitió al equipo instalarse entre los protagonistas de la zona media de la parrilla. Sin embargo, la escudería francesa todavía trabaja para solucionar un problema aerodinámico que afecta el rendimiento del A526 en curvas rápidas y que podría condicionarla en circuitos más exigentes.