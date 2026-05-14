Alpine atraviesa uno de sus mejores inicios de temporada desde su desembarco bajo esa identidad en la Fórmula 1. Con actuaciones sólidas de Pierre Gasly y Franco Colapinto, el equipo logró posicionarse de manera regular en la lucha por los puntos y actualmente ocupa el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.
Alpine sigue creciendo en la F1, pero aún busca resolver su principal debilidad aerodinámica
El gran comienzo de temporada de Alpine en la Fórmula 1 permitió al equipo instalarse entre los protagonistas de la zona media de la parrilla. Sin embargo, la escudería francesa todavía trabaja para solucionar un problema aerodinámico que afecta el rendimiento del A526 en curvas rápidas y que podría condicionarla en circuitos más exigentes.
Sin embargo, pese al crecimiento deportivo y a las mejoras mostradas en las primeras carreras de 2026, dentro de la escudería reconocen que todavía existe una debilidad técnica importante por resolver en el A526.
Se trata de un problema aerodinámico detectado durante los ensayos de pretemporada en Bahréin y que continúa afectando especialmente el comportamiento del monoplaza en curvas de alta velocidad.
Un problema de balance que sigue preocupando
Según explicaron desde el equipo, el principal inconveniente está relacionado con la falta de equilibrio aerodinámico en sectores rápidos, situación que provoca subviraje y dificulta el rendimiento del auto en determinados circuitos.
Steve Nielsen, una de las principales voces técnicas de Alpine, admitió que el equipo sigue considerando este aspecto como el punto más débil del monoplaza.
“Probablemente siga siendo nuestra mayor debilidad”, reconoció el británico durante el Gran Premio de Miami.
Nielsen explicó además que el problema no se percibe con la misma intensidad en todos los trazados, ya que depende mucho del tipo de curvas predominantes en cada circuito.
“Aquí en Miami es un problema menor porque no hay tantas curvas rápidas. Este circuito y probablemente Canadá se adaptan mejor a nuestras fortalezas que, por ejemplo, Barcelona”, sostuvo.
La situación genera especial atención pensando en escenarios donde la carga aerodinámica y la estabilidad en velocidad alta son determinantes para el rendimiento general del auto.
Mejoras aerodinámicas y nuevas piezas en desarrollo
Con el objetivo de corregir esa limitación, Alpine continúa trabajando intensamente en nuevas evoluciones para el A526.
Entre las principales actualizaciones incorporadas recientemente aparece un nuevo plano principal del alerón delantero, además de otras piezas que serán introducidas en las próximas competencias.
Desde el equipo señalaron que Barcelona será una prueba importante para evaluar si las modificaciones realmente permiten solucionar el problema de balance.
“No es un secreto que estamos trabajando en eso. Llegarán más piezas para intentar corregir el comportamiento del auto en curvas rápidas”, explicó Nielsen.
El directivo aclaró además que será necesario esperar a competir en circuitos más exigentes desde el punto de vista aerodinámico para obtener conclusiones definitivas sobre la efectividad de las mejoras.
Miami confirmó el crecimiento de Alpine
Más allá de las dificultades técnicas pendientes, Alpine logró consolidar un salto competitivo importante en el arranque de la temporada.
El Gran Premio de Miami fue una clara muestra de esa evolución. Allí, Franco Colapinto completó hasta ahora su mejor actuación en la Fórmula 1, clasificando dentro del top 10 y finalizando séptimo en carrera.
El argentino aprovechó además las mejoras incorporadas por el equipo durante el fin de semana estadounidense, donde Alpine estrenó un nuevo paquete aerodinámico que dejó buenas sensaciones.
“Las actualizaciones representaron un paso adelante”, afirmó Nielsen.
Entre las novedades más importantes apareció un nuevo alerón trasero que llegó a Miami en un envío especial apenas días antes del inicio de la actividad en pista.
La única unidad disponible fue utilizada inicialmente por Pierre Gasly, aunque desde el equipo confirmaron que Colapinto contará con esa misma evolución en el Gran Premio de Canadá.
Una temporada de desarrollo constante
La temporada 2026 aparece marcada por una intensa carrera tecnológica entre los equipos debido a los cambios reglamentarios implementados este año en la Fórmula 1.
En ese contexto, Alpine sabe que necesita mantener un ritmo constante de evolución para sostenerse en la pelea con equipos como Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull.
Desde la estructura francesa reconocen además que varios de sus rivales directos continúan introduciendo paquetes aerodinámicos todavía más agresivos y complejos.
“Será un proceso continuo durante toda la temporada”, señalaron desde el equipo.
Con un auto claramente más competitivo, el crecimiento de Franco Colapinto y un proyecto técnico que sigue evolucionando carrera tras carrera, Alpine intenta consolidarse como una de las estructuras con mayor proyección dentro de la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1, aunque todavía necesita resolver algunos aspectos clave para dar el salto definitivo hacia los puestos de vanguardia.