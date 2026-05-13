La cuenta regresiva ya está en marcha. Madrid avanza con las obras del Madring, el nuevo circuito urbano que recibirá por primera vez a la Fórmula 1 en septiembre de 2026 y que marcará el regreso de la categoría a la capital española después de más de 40 años.
Madrid acelera las obras del Madring para el regreso histórico de la Fórmula 1
El nuevo circuito urbano, ubicado en torno a IFEMA, debutará del 11 al 13 de septiembre. La capital española volverá a recibir a la máxima categoría después de más de cuatro décadas.
El Gran Premio se disputará del 11 al 13 de septiembre y cerrará la gira europea de la temporada. Será una cita especial para España, que en 2026 tendrá dos carreras dentro del calendario: la tradicional visita al Circuit de Barcelona-Catalunya y el estreno del nuevo trazado madrileño.
El proyecto fue oficializado en enero de 2024, con un contrato por diez años, hasta 2035. Desde entonces, Madrid comenzó a trabajar en una propuesta pensada para la nueva etapa de la Fórmula 1: un circuito urbano, moderno, con buena conexión logística y diseñado para combinar espectáculo deportivo con impacto turístico.
Las obras ya muestran avances en sectores clave del trazado, especialmente en la recta principal y en los trabajos de asfaltado. El circuito tomará forma alrededor del predio de IFEMA, una zona estratégica por su cercanía con el aeropuerto y por su conectividad con distintos puntos de la ciudad.
En lo deportivo, el Madring promete ser uno de los escenarios más llamativos del calendario. Tendrá más de cinco kilómetros de extensión, 22 curvas y una carrera prevista a 57 vueltas. Además, se espera que los monoplazas alcancen velocidades superiores a los 320 km/h, con un giro estimado cercano al minuto y medio.
Uno de los grandes atractivos será “La Monumental”, una curva peraltada que aparece como la principal seña de identidad del circuito. Con un peralte del 24%, el sector busca convertirse en una de las postales más fuertes del fin de semana y en un punto de exigencia tanto para pilotos como para equipos.
La organización también proyecta hasta cuatro zonas favorables para el adelantamiento, un detalle clave para evitar que el trazado quede reducido únicamente al impacto visual. La intención es que Madrid ofrezca una carrera dinámica, con posibilidades reales de maniobra y con el sello propio de los circuitos urbanos modernos.
El regreso de la Fórmula 1 a Madrid no será una carrera más. La última visita de la categoría a la capital española había sido en 1981, en el histórico Jarama. Cuatro décadas después, la ciudad busca volver al mapa grande del automovilismo con una apuesta ambiciosa y de largo plazo.
Con Barcelona como emblema histórico y Madrid como nuevo escenario urbano, España se prepara para vivir una temporada singular dentro de la Fórmula 1. El Madring todavía está en construcción, pero su cuenta regresiva ya empezó: en septiembre, la capital española volverá a escuchar el sonido de la máxima categoría.