La discusión sobre quién fue el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 parece no tener final. Cada época tuvo sus héroes, sus autos, sus riesgos y sus formas de correr. Sin embargo, cada vez que el debate vuelve a abrirse, hay un nombre que resiste cualquier comparación: Juan Manuel Fangio.
Fangio, otra vez en la cima de la Fórmula 1
El diario británico The Telegraph ubicó al quíntuple campeón argentino como el mejor piloto de la historia de la máxima categoría, por encima de Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna y otros gigantes del automovilismo mundial.
Esta vez, el reconocimiento llegó desde Inglaterra. El diario británico The Telegraph publicó un ranking con los grandes pilotos de todos los tiempos y colocó al argentino en el primer lugar, por delante de nombres enormes como Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jim Clark y Ayrton Senna.
La elección no se sostiene únicamente en la nostalgia ni en el peso histórico del “Chueco” de Balcarce. El medio inglés puso sobre la mesa una mirada más amplia, donde no solo cuentan los títulos o las victorias absolutas, sino también el contexto en el que cada piloto compitió, el dominio que ejerció sobre sus rivales y la eficacia que tuvo cada vez que se subió a un auto de Fórmula 1.
Un dominio difícil de igualar
Fangio ganó cinco campeonatos mundiales en una Fórmula 1 muy distinta a la actual. Lo hizo en apenas ocho temporadas y con cuatro marcas diferentes: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari. Ese dato, todavía hoy, sigue siendo una de las grandes razones por las que su figura aparece por encima de otras leyendas.
En tiempos modernos, Schumacher y Hamilton llegaron a siete títulos mundiales, pero Fangio conserva números proporcionales que explican buena parte de su vigencia. Su porcentaje de victorias y de poles sigue entre los más altos de la historia, algo que The Telegraph remarcó como uno de los puntos centrales para justificar el primer puesto.
El argentino no construyó su legado en calendarios extensos ni con temporadas de más de veinte carreras, como ocurre actualmente. Corrió menos, pero ganó muchísimo. Y lo hizo en una época en la que cada Gran Premio implicaba un riesgo extremo, con autos más frágiles, circuitos menos protegidos y una seguridad que estaba muy lejos de los estándares actuales.
Por encima de gigantes
Detrás de Fangio, el ranking ubicó a Michael Schumacher en el segundo lugar. El alemán, símbolo de la era dorada de Ferrari, fue destacado por su capacidad para transformar a la escudería italiana y llevarla a un período de dominio histórico.
El tercer puesto quedó para Lewis Hamilton, dueño de siete campeonatos y de la mayor cantidad de victorias en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, en el análisis del medio británico, el peso del contexto también influye: temporadas más largas, mayor cantidad de Grandes Premios y un ciclo de enorme superioridad técnica de Mercedes.
Más atrás aparecen Jim Clark, cuarto, y Ayrton Senna, quinto. La lista continúa con Alain Prost, Max Verstappen, Jackie Stewart, Niki Lauda y Alberto Ascari dentro de los diez primeros.
El valor de Fangio en cualquier época
La grandeza de Fangio no necesita exageraciones. Sus números alcanzan, pero también su historia. Fue campeón cuando ya había superado los 40 años, cambió de equipo y siguió ganando, se adaptó a autos muy diferentes y marcó una era en la que el talento del piloto tenía un peso decisivo.
Por eso, el reconocimiento de un medio británico vuelve a poner en primer plano algo que en Argentina se repite desde hace décadas: Fangio no fue solo un campeón de su tiempo. Fue una medida de excelencia para todos los tiempos.
En una Fórmula 1 que hoy se mueve entre la tecnología, la estrategia, el marketing global y los récords estadísticos, el nombre de Juan Manuel Fangio sigue apareciendo arriba de todo. Como si el paso de los años, lejos de achicar su figura, la hiciera cada vez más grande.
El top 10 de The Telegraph
Juan Manuel Fangio
Michael Schumacher
Lewis Hamilton
Jim Clark
Ayrton Senna
Alain Prost
Max Verstappen
Jackie Stewart
Niki Lauda
Alberto Ascari