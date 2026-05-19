La Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha este fin de semana con el Gran Premio de Canadá, una de las citas más tradicionales del calendario y con un escenario que ocupa un lugar especial dentro de la historia de la categoría: el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.
El circuito americano más visitado por la F1 y el recuerdo del podio de Reutemann
El trazado de Montreal es el escenario del continente americano que más veces recibió a la Fórmula 1. Carlos Reutemann, Franco Colapinto y Gastón Mazzacane forman parte del recorrido argentino en Canadá.
Ubicado en la Isla de Notre Dame, el trazado canadiense no solo es reconocido por su velocidad, sus frenajes exigentes y sectores emblemáticos como el “Muro de los Campeones”, sino también por un dato que marca su peso histórico: es el circuito del continente americano más visitado por la Fórmula 1.
Montreal encabeza ese ranking con 45 presencias, por delante de escenarios muy fuertes de la región como Interlagos, con 42 Grandes Premios; México, con 25; Buenos Aires y Watkins Glen, ambos con 20; Indianápolis, con 19; Austin, con 13; Jacarepaguá, con 10; y Mosport, con 8.
Ese recorrido también tiene una conexión argentina. Varios pilotos nacionales pasaron por Canadá dentro de la Máxima, aunque el único que logró subirse al podio en el Gilles Villeneuve fue Carlos Alberto Reutemann.
El santafesino disputó cuatro Grandes Premios en Montreal y consiguió allí el mejor resultado argentino en ese circuito: fue segundo en 1980, en una actuación que quedó como referencia para el automovilismo nacional en tierras canadienses.
Otro argentino que compitió en el Gran Premio de Canadá fue Gastón Mazzacane, quien corrió en la edición 2000 con Minardi. Aquella vez clasificó en el puesto 22 y logró avanzar diez posiciones durante la carrera para terminar 12°, en una presentación sólida dentro de las posibilidades del equipo.
En cambio, Juan Manuel Fangio nunca llegó a correr un Gran Premio de Canadá. La explicación es simple: la fecha ingresó al calendario de la Fórmula 1 en 1967, nueve años después del retiro del quíntuple campeón mundial. Por eso, el balcarceño no participó ni en Mosport Park, primera sede canadiense, ni posteriormente en Montreal.
El nombre más reciente de la historia argentina en Canadá es Franco Colapinto. En 2025, el piloto argentino clasificó décimo en Montreal y finalizó 13°. Su carrera quedó condicionada por un problema en los discos de freno y una sanción de Stop-And-Go de 10 segundos, luego de un error operativo del equipo al tocar el auto en un momento no permitido por el reglamento.
Ahora, con Colapinto nuevamente en la Fórmula 1 y el Gran Premio de Canadá como próxima escala, el Gilles Villeneuve vuelve a aparecer como un circuito de peso histórico para la categoría y también como un escenario con recuerdos importantes para el automovilismo argentino.
En una pista que combina tradición, exigencia y espectáculo, la presencia argentina buscará escribir un nuevo capítulo en un trazado donde Reutemann dejó la referencia más alta y donde Colapinto ya sabe lo que significa competir en la Máxima.