Gilles Villeneuve

El circuito americano más visitado por la F1 y el recuerdo del podio de Reutemann

El trazado de Montreal es el escenario del continente americano que más veces recibió a la Fórmula 1. Carlos Reutemann, Franco Colapinto y Gastón Mazzacane forman parte del recorrido argentino en Canadá.