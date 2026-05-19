Franco Colapinto ya está en Canadá. El piloto argentino arribó este martes a Montreal y comenzó a meterse de lleno en un fin de semana importante para su presente dentro de la Fórmula 1. A su llegada, también tuvo tiempo para compartir un momento con los fanáticos, que volvieron a acercarse para saludarlo y acompañarlo en la previa del Gran Premio.
Colapinto ya está en Canadá para afrontar un fin de semana especial en Montreal
El pilarense afrontará desde el viernes una nueva fecha del calendario en el circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en la Isla de Notre Dame. Será una cita particular, porque Canadá tendrá por primera vez el formato Sprint, lo que reducirá el margen de trabajo en pista y obligará a encontrar rápidamente una buena puesta a punto.
El pilarense afrontará desde el viernes una nueva fecha del calendario en el circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en la Isla de Notre Dame. Será una cita particular, porque Canadá tendrá por primera vez el formato Sprint, lo que reducirá el margen de trabajo en pista y obligará a encontrar rápidamente una buena puesta a punto.
“Este será nuestro tercer fin de semana de Sprint del año y, como siempre, el tiempo en pista será crucial. Todos trabajaremos duro para mantener el buen momento del equipo y aspirar a otro gran fin de semana”, expresó Colapinto en la previa.
El Gran Premio de Canadá también tendrá un valor especial para el argentino. Allí se cumple un año desde su primera carrera con Alpine, una etapa en la que logró consolidarse dentro de la estructura francesa y comenzar a mostrar señales firmes de crecimiento.
“Ha pasado un año desde mi primera carrera con el equipo. Estoy encantado de volver a ponerme al volante en Canadá. El circuito es muy divertido y por fin es uno en el que he corrido antes”, señaló.
El trazado canadiense, de 4.361 metros, es uno de los escenarios tradicionales de la Fórmula 1. Se trata de un circuito semipermanente, ubicado sobre el río San Lorenzo, que forma parte del calendario desde 1978. Sus frenajes fuertes, sus muros cercanos y sus cambios de ritmo suelen exigir precisión desde la primera vuelta.
Colapinto llega a Montreal con el impulso de su gran actuación en Miami, donde consiguió meterse entre los diez primeros en ambas clasificaciones y alcanzó el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, con un séptimo puesto que confirmó el buen momento de Alpine.
“Quiero aprovechar el excelente fin de semana de Miami, donde conseguimos terminar entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y el mejor resultado de mi carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha. Demostramos que vamos por buen camino y que hemos tenido un gran comienzo de temporada”, sostuvo.
Durante las últimas dos semanas, el argentino también trabajó en la sede del equipo en Enstone. Allí participó de distintas tareas de preparación y realizó labores en el simulador para llegar con mejores referencias a una pista donde el tiempo disponible será limitado por el formato Sprint.
“Durante las últimas dos semanas pude estar en Enstone, donde seguimos trabajando sobre ese buen resultado y, además, realizamos un importante trabajo en el simulador para prepararnos para Montreal”, explicó.
Con ese contexto, Canadá aparece como una nueva prueba para Colapinto y para Alpine. El equipo buscará sostener la evolución del A526, mientras que el argentino intentará capitalizar la confianza ganada en Miami y el conocimiento previo del circuito.
El desafío será exigente. Habrá poco margen para corregir, una sola práctica antes de entrar en competencia y un trazado que no perdona errores. Pero Colapinto llega en uno de sus mejores momentos desde su desembarco en la Fórmula 1, con señales positivas y la oportunidad de volver a ser protagonista en un fin de semana cargado de valor deportivo y personal.