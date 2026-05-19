Fórmula 1

Colapinto ya está en Canadá para afrontar un fin de semana especial en Montreal

El pilarense afrontará desde el viernes una nueva fecha del calendario en el circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en la Isla de Notre Dame. Será una cita particular, porque Canadá tendrá por primera vez el formato Sprint, lo que reducirá el margen de trabajo en pista y obligará a encontrar rápidamente una buena puesta a punto.