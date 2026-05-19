El equipo BWT Alpine Formula One Team regresa a Norteamérica para afrontar el Gran Premio de Canadá 2026, que se disputará este fin de semana en el Circuito Gilles-Villeneuve, en Montreal. La escudería francesa llega a Quebec con expectativas renovadas después de un paso positivo por Miami, donde volvió a sumar puntos y confirmó señales de crecimiento en el inicio de la temporada.
Alpine llega a Canadá con impulso y quiere sostener el buen momento de Colapinto
El equipo francés llega a Montreal buscando consolidar su crecimiento en un circuito exigente. Franco Colapinto, motivado por su gran desempeño en Miami, quiere afirmar su buen momento, en un fin de semana especial por el formato Sprint.
La cita canadiense tendrá además un condimento especial: por primera vez, el trazado ubicado en la Île Notre-Dame será escenario de un fin de semana con formato Sprint, lo que reducirá el margen de trabajo y obligará a los equipos a encontrar rápidamente una puesta a punto competitiva.
El circuito, sede de Grandes Premios desde 1978, combina largas rectas, frenadas fuertes, chicanas cerradas y muros muy cerca, una mezcla que suele exigir precisión absoluta por parte de los pilotos. También ofrece varias oportunidades de sobrepaso, especialmente en la primera curva y en la horquilla de la curva 10.
Colapinto, con confianza después de Miami
Para Franco Colapinto, Canadá representa una nueva oportunidad para confirmar el buen momento que atraviesa junto a Alpine. El argentino llega motivado luego de su actuación en Miami, donde logró meterse entre los diez mejores en ambas clasificaciones y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1, con un séptimo puesto en la carrera principal.
“Estoy feliz de volver a competir en Canadá, especialmente en otro fin de semana de Sprint. Quiero aprovechar el excelente fin de semana que tuvimos en Miami, con nuestros resultados entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y mi mejor resultado en la Fórmula 1”, expresó Colapinto en la previa.
El piloto argentino también remarcó el valor simbólico de esta fecha, ya que se cumple un año desde su primera carrera con el equipo. Además, destacó el trabajo realizado en Enstone durante las últimas semanas, donde repasó junto a los ingenieros el rendimiento de Miami y completó tareas de simulador para preparar el desafío de Montreal.
“El circuito es muy divertido, por fin una pista en la que he corrido antes, con sus largas rectas de alta velocidad, pero también con sus curvas cerradas y chicanes donde podemos rozar los muros. Es una buena dosis de adrenalina”, señaló.
En un fin de semana comprimido por el formato Sprint, Colapinto fue claro sobre la clave: aprovechar cada minuto arriba del auto. “Como siempre, lo más importante es el tiempo en el coche. Trabajaremos duro para mantener el buen momento que tenemos en el equipo y lograr otro buen fin de semana”, agregó.
Gasly busca recuperarse tras Miami
Del otro lado del box, Pierre Gasly llega con ganas de revancha después de un cierre complicado en Miami. El francés reconoció que no se sintió del todo cómodo con el auto durante ese fin de semana, aunque aseguró que el equipo aprovechó las últimas semanas para analizar lo ocurrido y encontrar respuestas.
“No me sentí del todo cómodo en el coche en Miami, así que hemos dedicado tiempo a intentar comprender el motivo. Creo que tenemos algunas respuestas y algunas direcciones a seguir en Canadá”, sostuvo Gasly.
El piloto francés también viene de una agenda especial, con actividad en dos circuitos históricos de su país. Primero manejó el Renault RS10 de 1979 en Paul Ricard, en el marco del Gran Premio Histórico, y luego participó de una prueba de neumáticos de lluvia de Pirelli en Magny-Cours.
Ahora, en Montreal, Gasly buscará volver a sumar y acompañar el crecimiento del equipo en una fecha que puede entregar puntos tanto el sábado como el domingo.
Alpine quiere confirmar su competitividad
El director general del equipo, Steve Nielsen, destacó que Alpine llega a Canadá con buenas sensaciones luego de Miami, donde Colapinto terminó séptimo y Gasly sumó en la carrera Sprint. Para la estructura de Enstone, ese resultado sirvió para confirmar que el paquete actual del A526 puede ser competitivo en diferentes tipos de circuitos.
“Salimos de Miami bastante satisfechos, con más puntos añadidos a la tabla después de que Franco terminara en la P7 el domingo, su mejor resultado en la Fórmula Uno, con Pierre sumando un punto en la Carrera Sprint”, expresó Nielsen.
El directivo también remarcó que el equipo incorporó mejoras menores en Miami y planea hacer lo mismo en Montreal, mientras trabaja en desarrollos más importantes para próximas fechas europeas.
“Nos complace confirmar que nuestro paquete actual es competitivo y capaz de sumar puntos sólidos en diferentes circuitos”, indicó.
Sobre Colapinto, Nielsen fue contundente al marcar el próximo desafío del argentino: sostener el nivel mostrado en Miami.
“Fue genial ver a Franco tan cómodo en la última ronda y queremos que ahora muestre cierta consistencia y repita ese nivel de rendimiento cada fin de semana”, afirmó.
Con dos autos que apuntan a volver a la zona de puntos, Alpine encara el Gran Premio de Canadá como una prueba importante para medir su continuidad competitiva. En un circuito exigente, con poco margen para el error y con formato Sprint, cada salida a pista será determinante para confirmar si el impulso de Miami puede transformarse en tendencia.