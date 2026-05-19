Más allá de lo deportivo

Canadá, el Gran Premio donde la Fórmula 1 también se volvió viral

Montreal no solo construyó su historia con grandes carreras, victorias inolvidables y el temido Muro de los Campeones. El Circuito Gilles-Villeneuve también fue escenario de momentos curiosos, emotivos y desopilantes que quedaron grabados fuera de la pista.