El Gran Premio de Canadá ocupa un lugar especial dentro del calendario de la Fórmula 1. El Circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en Montreal, no solo es reconocido por su trazado exigente, sus frenajes al límite y el famoso Muro de los Campeones, sino también por una larga lista de situaciones que trascendieron lo deportivo.
Canadá, el Gran Premio donde la Fórmula 1 también se volvió viral
Montreal no solo construyó su historia con grandes carreras, victorias inolvidables y el temido Muro de los Campeones. El Circuito Gilles-Villeneuve también fue escenario de momentos curiosos, emotivos y desopilantes que quedaron grabados fuera de la pista.
A lo largo de los años, Canadá entregó carreras memorables, primeras victorias, récords históricos y definiciones cargadas de tensión. Pero también dejó momentos fuera de pista que se hicieron virales, que mostraron el lado más humano de la categoría y que todavía hoy siguen siendo recordados por los fanáticos.
En la previa de una nueva visita de la Fórmula 1 a Montreal, repasamos algunos de esos capítulos que mezclaron emoción, humor, polémica y tradición.
Vettel, Hamilton y una protesta que recorrió el mundo
Uno de los momentos más recordados del Gran Premio de Canadá ocurrió en 2019, con Sebastian Vettel y Lewis Hamilton como protagonistas.
Ferrari llegaba necesitado de una victoria en una temporada complicada y Vettel había encendido la ilusión con una gran pole position. Durante la carrera, el alemán lideraba, pero en la vuelta 48 cometió un error en la curva 4, salió a la zona de césped y regresó a la pista justo por delante de Hamilton.
Los comisarios entendieron que Vettel había vuelto de manera insegura y le aplicaron una penalización de cinco segundos. Aunque cruzó la meta primero, la victoria quedó en manos de Hamilton.
Vettel no ocultó su bronca. Después de la carrera estacionó su Ferrari lejos de la zona habitual del podio y protagonizó una imagen que se volvió viral: retiró el cartel de segundo puesto de su auto y colocó el número uno frente al Mercedes de Hamilton. Una protesta silenciosa, pero contundente, que todavía se recuerda como una de las escenas más fuertes de aquel campeonato.
Jimmy Butler, Lando Norris y una vuelta imposible de olvidar
Canadá también regaló momentos de puro humor. En 2019, la estrella de la NBA Jimmy Butler vivió una experiencia bastante más intensa de lo que esperaba cuando se subió a un auto junto a un joven Lando Norris.
Antes de comenzar la vuelta, Butler llegó a pedirle que no fuera demasiado rápido. Norris, claro, tenía otros planes. El resultado fue una escena desopilante, con el jugador aferrado al habitáculo y lanzando frases que rápidamente se volvieron virales.
La vuelta fue una mezcla de miedo, adrenalina y diversión. Para Butler fue una experiencia inolvidable. Para los fanáticos, uno de esos videos que muestran el costado más relajado de la Fórmula 1.
El regalo que emocionó a Hamilton
El Gran Premio de Canadá de 2017 dejó una de las imágenes más emotivas de la carrera deportiva de Lewis Hamilton. Ese fin de semana, el británico igualó las 65 pole positions de Ayrton Senna, su gran ídolo de la infancia.
La familia Senna decidió sorprenderlo con un regalo muy especial: uno de los cascos utilizados por el tricampeón brasileño. Hamilton, visiblemente emocionado, lo recibió ante la ovación del público.
Fue mucho más que un reconocimiento estadístico. Para Hamilton, significó tocar una parte de la historia que lo había inspirado desde chico. Para la Fórmula 1, fue uno de esos momentos donde el deporte se detiene y deja paso a la emoción.
Una propuesta de casamiento con respuesta incluida
El público de Canadá también suele aportar lo suyo. En 2025, una fan llamó la atención de las cámaras con un cartel de propuesta de matrimonio dirigido a Lando Norris.
La transmisión enfocó el mensaje y luego mostró al piloto dentro del auto. Norris respondió con un gesto negativo de cabeza, en tono de humor, y la escena se volvió viral de inmediato.
Fue un momento breve, pero perfecto para las redes: espontáneo, divertido y con la complicidad del propio protagonista.
Los comisarios también tuvieron su carrera
En 2024, la lluvia previa al Gran Premio de Canadá no apagó el ambiente en el circuito. Mientras el público esperaba por la acción en pista, un grupo de comisarios decidió organizar una carrera improvisada cerca de la curva 2.
La escena, completamente espontánea, generó risas en las tribunas y rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos. Fue otro recordatorio de que, incluso en un fin de semana de máxima exigencia, la Fórmula 1 también tiene lugar para el humor.
Las marmotas, las verdaderas dueñas del circuito
Y si hay un clásico imposible de separar del Gran Premio de Canadá, ese es la aparición de las marmotas. El circuito está ubicado en un entorno natural y, cada año, alguno de estos animales suele aparecer cerca de la pista.
Para muchos fanáticos ya son parte de la identidad de Montreal. No se las toma como una interrupción, sino casi como una mascota no oficial del Gran Premio. Después de todo, el circuito también es su casa.