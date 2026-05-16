La temporada 2026 de Fórmula 1 continuará este fin de semana con el tradicional Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el histórico Circuit Gilles Villeneuve.
GP de Canadá: días, horarios y cómo seguir la Fórmula 1 desde Argentina
La F1 disputará el próximo 24 de mayo, el Gran Premio de Canadá, quinta fecha de la temporada 2026. La actividad en el Circuito Gilles Villeneuve incluirá formato sprint y tendrá nuevamente como protagonista al argentino Franco Colapinto, que llega en alza tras su destacada actuación en Miami.
La competencia marcará la segunda visita del campeonato al continente americano en lo que va del calendario y llega en un momento clave del certamen, con Mercedes-Benz dominando el arranque de la temporada.
El británico George Russell ganó la apertura en Australia, mientras que el joven italiano Kimi Antonelli se quedó con las victorias en China, Japón y Miami.
Sin embargo, el último triunfo de Antonelli estuvo lejos de ser cómodo. El crecimiento mostrado por McLaren alimenta las expectativas de cara al fin de semana canadiense y deja abierta la pelea por la victoria.
Además, equipos como Ferrari y Red Bull Racing intentarán acercarse a la lucha por los primeros puestos en un campeonato que empieza a mostrar una mayor paridad.
Colapinto llega en su mejor momento de la temporada
Uno de los grandes focos de atención para el público argentino volverá a estar puesto en Franco Colapinto.
El piloto de Alpine viene de completar su mejor actuación desde que desembarcó en la Fórmula 1, luego de un sólido desempeño en Miami.
Allí, Colapinto logró meterse en el top 10 en ambas clasificaciones y coronó el fin de semana con un destacado séptimo puesto en carrera, resultado que además permitió consolidar a Alpine como referencia de la zona media.
El trazado canadiense representa ahora un nuevo desafío para el argentino, en un circuito históricamente exigente por sus frenadas fuertes, muros cercanos y constantes cambios de ritmo.
Por su parte, el mexicano Sergio Pérez continuará con el proceso de adaptación de Cadillac en su temporada debut dentro de la categoría.
El GP de Canadá tendrá formato sprint
La cita en Montreal será la tercera fecha del año con formato sprint, luego de las competencias disputadas en China y Miami.
Esto implica que los equipos dispondrán de una sola sesión de entrenamientos libres antes de afrontar la clasificación sprint del viernes.
El sábado se desarrollarán tanto la carrera sprint como la clasificación principal, mientras que el domingo se disputará el Gran Premio de Canadá.
El formato obliga a maximizar el trabajo desde el inicio del fin de semana y reduce considerablemente el margen de error para pilotos e ingenieros.
Horarios del GP de Canadá 2026 en Argentina
Viernes 22 de mayo
Práctica libre: 13:30
Clasificación sprint: 17:30
Sábado 23 de mayo
Carrera sprint: 13:00
Clasificación: 17:00
Domingo 24 de mayo
Carrera: 17:00
Cómo ver el GP de Canadá en vivo
El Gran Premio de Canadá podrá seguirse en Argentina a través de las transmisiones oficiales de televisión deportiva y plataformas de streaming habilitadas para la cobertura de la Fórmula 1.
Además, el fin de semana tendrá un atractivo especial para el público argentino por la presencia de Franco Colapinto, quien buscará ratificar en Montreal el crecimiento mostrado en las últimas competencias.