Colapinto vuelve a escena

GP de Canadá: días, horarios y cómo seguir la Fórmula 1 desde Argentina

La F1 disputará el próximo 24 de mayo, el Gran Premio de Canadá, quinta fecha de la temporada 2026. La actividad en el Circuito Gilles Villeneuve incluirá formato sprint y tendrá nuevamente como protagonista al argentino Franco Colapinto, que llega en alza tras su destacada actuación en Miami.