Fórmula 1

Honda atraviesa su peor crisis financiera en décadas y crecen las dudas sobre el futuro de la F1

Honda registró pérdidas por 2.680 millones de dólares en el último ejercicio fiscal, el peor resultado financiero desde que la compañía salió a bolsa en 1957. Aunque el proyecto de Fórmula 1 no sufrirá cambios inmediatos, la situación refleja un profundo replanteo estratégico de la automotriz japonesa en torno a la electrificación, las inversiones globales y el futuro de los motores en el automovilismo.