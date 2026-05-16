La industria automotriz global vive un momento de transformación acelerada y Honda acaba de convertirse en uno de los casos más representativos de ese proceso.
Honda atraviesa su peor crisis financiera en décadas y crecen las dudas sobre el futuro de la F1
Honda registró pérdidas por 2.680 millones de dólares en el último ejercicio fiscal, el peor resultado financiero desde que la compañía salió a bolsa en 1957. Aunque el proyecto de Fórmula 1 no sufrirá cambios inmediatos, la situación refleja un profundo replanteo estratégico de la automotriz japonesa en torno a la electrificación, las inversiones globales y el futuro de los motores en el automovilismo.
La automotriz japonesa presentó su peor balance financiero desde que comenzó a cotizar en bolsa en 1957, con pérdidas que alcanzaron los 423.000 millones de yenes, equivalentes a unos 2.680 millones de dólares, durante el ejercicio fiscal finalizado en marzo de 2026.
La compañía ya había anticipado este escenario en marzo, cuando difundió sus previsiones financieras, pero la confirmación oficial de los números encendió señales de alerta en distintos sectores de la industria.
Incluso, las pérdidas resultaron superiores a las registradas durante los años de la pandemia de Covid-19, período en el que Honda tomó una fuerte decisión estratégica: acelerar su transición hacia la electrificación y retirarse oficialmente de la Formula One a fines de 2021.
Sin embargo, el contexto actual es diferente y, al menos por ahora, no existe intención de abandonar nuevamente el automovilismo.
El proyecto de Fórmula 1 seguirá adelante
Tras conocerse el balance financiero, crecieron las dudas sobre un posible impacto en las actividades deportivas de la marca, especialmente en la Fórmula 1.
No obstante, desde Honda Racing Corporation (HRC) aseguraron que el proyecto deportivo no sufrirá modificaciones.
La compañía explicó que el panorama financiero ya era conocido internamente desde marzo y que no existen cambios previstos en las actividades vinculadas al automovilismo.
Actualmente, Honda se prepara para continuar su presencia en la Fórmula 1 dentro del nuevo ciclo técnico que comenzará en 2026, en medio de una etapa de profundas discusiones sobre el futuro de las unidades de potencia.
Pero más allá de la continuidad deportiva, lo verdaderamente relevante para el paddock es el trasfondo industrial que atraviesa la empresa japonesa.
El fracaso parcial de la estrategia eléctrica
Durante la presentación del balance, el CEO de Honda, Toshihiro Mibe, vinculó directamente las pérdidas con los enormes costos derivados de la estrategia de electrificación impulsada por la compañía en los últimos años.
Honda apostó fuerte por los vehículos eléctricos, pero los resultados comerciales no alcanzaron las expectativas previstas, especialmente en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para la marca.
Parte de ese escenario cambió por decisiones políticas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, quien eliminó en septiembre de 2025 los créditos fiscales de hasta 7.500 dólares destinados a compradores de vehículos eléctricos.
La medida afectó directamente el incentivo al consumo de EV en el mercado estadounidense y obligó a varias automotrices a revisar sus estrategias de inversión.
En el caso de Honda, la empresa decidió suspender un megaproyecto de 11.000 millones de dólares destinado a la producción de vehículos eléctricos y baterías en Canadá.
Además, la compañía abandonó uno de sus principales objetivos corporativos: que el 20% de las ventas de automóviles nuevos en 2030 fueran exclusivamente eléctricos.
Mibe también confirmó que Honda dejó en pausa la meta de comercializar únicamente vehículos eléctricos hacia 2040.
El nuevo escenario reabre el debate en la Fórmula 1
Los cambios estratégicos de Honda no pasan desapercibidos dentro del mundo de la Fórmula 1, especialmente porque la marca japonesa había sido una de las principales impulsoras de la electrificación en las futuras regulaciones técnicas.
Cuando se discutieron las normas de motores que comenzarán a regir desde 2026, Honda y Audi fueron dos de los fabricantes que defendieron una fuerte participación eléctrica en las unidades de potencia.
Sin embargo, el contexto global comenzó a cambiar rápidamente y ahora la discusión dentro del paddock parece orientarse hacia otro rumbo.
El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, reconoció recientemente que quizás la categoría escuchó demasiado a los fabricantes al momento de definir el reglamento técnico.
Según explicó, el escenario actual obliga a reconsiderar el equilibrio entre electrificación y motores de combustión interna.
Domenicali planteó que el futuro podría centrarse más en combustibles sostenibles y menos en una electrificación extrema.
La discusión fue todavía más lejos luego de las declaraciones del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem.
Durante el Gran Premio de Miami, el dirigente aseguró que el regreso de los motores V8 “sin duda volverá”, aunque esta vez alimentados por combustibles sostenibles.
Incluso, adelantó que la FIA analiza acelerar ese cambio para implementarlo antes de 2031, fecha inicialmente contemplada en el reglamento.
Las declaraciones reflejan un cambio de clima dentro de la categoría y muestran cómo la transformación industrial de gigantes automotrices como Honda empieza a repercutir también en las decisiones deportivas.
Mientras tanto, la compañía japonesa enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia reciente: redefinir su estrategia global en medio de un mercado automotriz en plena transición tecnológica y energética.