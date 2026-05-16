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Robaron en la vivienda de Juan Martín del Potro en Tandil

Delincuentes ingresaron al domicilio del extenista mientras no había personas en el lugar y se llevaron dinero en efectivo, trofeos, joyas y otros objetos de valor. La Policía realizó peritajes tras la denuncia radicada por su madre.

Del Potro, otra víctima de la inseguridad tras el robo en su casa en Tandil. Del Potro, otra víctima de la inseguridad tras el robo en su casa en Tandil.
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El extenista Juan Martín del Potro sufrió un hecho de inseguridad en Tandil, su ciudad natal, luego de que delincuentes ingresaran a su vivienda y sustrajeran distintas pertenencias de valor. Entre los objetos robados habría dinero en efectivo, trofeos, joyas y otros elementos personales.

De acuerdo con información de las autoridades locales, el episodio ocurrió este viernes cuando la propiedad se encontraba sin ocupantes. Los delincuentes habrían aprovechado la ausencia de personas en el domicilio para forzar una ventana e ingresar al inmueble.

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Una vez dentro, recorrieron la vivienda y concretaron el robo de diversos objetos de valor antes de darse a la fuga. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la cantidad exacta de elementos sustraídos ni sobre posibles sospechosos identificados.

La denuncia y el operativo

La situación fue advertida por Patricia Lucas, madre del exdeportista, quien descubrió lo ocurrido al regresar a la casa y realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Tennis - Exhibition - Juan Martin del Potro v Novak Djokovic - Estadio Mary Teran de Weiss, Buenos Aires, Argentina - December 1, 2024 Argentina's Juan Martin del Potro in action during an exhibition match REUTERS/Agustin MarcarianLos ladrones aprovecharon que no había nadie en la casa del tenista y se llevaron objetos de valor.

Tras el aviso, efectivos policiales acudieron a la vivienda, ubicada en el barrio Don Bosco de Tandil, donde desplegaron un operativo de seguridad en la zona. En paralelo, personal especializado llevó adelante las pericias dentro de la propiedad para intentar obtener pruebas que permitan avanzar en la investigación.

La trayectoria de Del Potro

A sus 37 años, Del Potro permanece como una de las figuras más destacadas en la historia del tenis argentino. El tandilense puso fin a su carrera profesional en 2022, luego de atravesar reiterados problemas físicos que marcaron sus últimos años de competencia.

Tennis - Exhibition - Juan Martin del Potro v Novak Djokovic - Estadio Mary Teran de Weiss, Buenos Aires, Argentina - December 1, 2024 Argentina's Juan Martin del Potro during an exhibition match REUTERS/Agustin MarcarianJuan Martín del Potro fue víctima de la inseguridad en Tandil.

Entre los hitos más relevantes de su trayectoria deportiva sobresale la conquista del Abierto de Estados Unidos en 2009, además de haber integrado el equipo argentino que logró la histórica consagración en la Copa Davis de 2016.

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