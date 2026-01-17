Murió Guillermo Salatino, referente del periodismo de tenis argentino
Con una carrera de más de 50 años, su estilo didáctico y conocimiento del tenis lo convirtieron en una figura clave en los medios deportivos argentinos. Su fallecimiento deja un vacío, pero su influencia y calidez humana continúan inspirando a colegas y aficionados por igual.
Guillermo Salatino, referente indiscutido del periodismo deportivo y una de las voces más reconocidas en la cobertura del tenisargentino, falleció este sábado a los 80 años. Con una trayectoria de más de cinco décadas, fue testigo privilegiado de las grandes gestas del deporte blanco y un formador de generaciones de periodistas.
Una vida dedicada al periodismo deportivo
Salatino desarrolló una extensa carrera en medios gráficos, radiales y televisivos, donde se destacó por su estilo didáctico, su profundo conocimiento técnico y su pasión por el tenis. Su nombre quedó asociado a las grandes transmisiones internacionales y al seguimiento de figuras emblemáticas del deporte argentino.
Salatino fue una de las voces autorizadas durante las históricas campañas argentinas en la Copa Davis.
A lo largo de su trayectoria trabajó en diarios, revistas especializadas y señales de televisión, y fue una referencia permanente en la cobertura de torneos de Grand Slam, Copas Davis y circuitos profesionales.
Durante décadas, Guillermo Salatino acompañó de cerca el crecimiento del tenis nacional. Fue una de las voces autorizadas durante las históricas campañas argentinas en la Copa Davis, incluyendo la consagración de 2016, y siguió de manera cercana las carreras de figuras como Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini y, más recientemente, Juan Martín del Potro.
Gabriela Sabatini y Guillermo Salatino.
Su análisis combinaba rigor periodístico con una mirada pedagógica, lo que lo convirtió en una figura respetada tanto por colegas como por deportistas.
Reconocimiento y legado profesional
Más allá de su rol como cronista y comentarista, Salatino fue también mentor y formador, dejando una huella profunda en el periodismo deportivo argentino. Su capacidad para contextualizar cada partido, explicar el juego y transmitir emociones lo transformó en una voz confiable para el público.
En redes sociales y en distintos ámbitos del deporte, colegas y protagonistas expresaron su pesar por la noticia, destacando su calidez humana y su compromiso con la profesión.
La muerte de Guillermo Salatino deja un vacío en el periodismo deportivo argentino. Su legado perdura en cada cobertura, en cada análisis preciso y en el recuerdo de una voz que acompañó durante décadas la historia grande del tenis nacional.