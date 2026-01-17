A los 80 años

Murió Guillermo Salatino, referente del periodismo de tenis argentino

Con una carrera de más de 50 años, su estilo didáctico y conocimiento del tenis lo convirtieron en una figura clave en los medios deportivos argentinos. Su fallecimiento deja un vacío, pero su influencia y calidez humana continúan inspirando a colegas y aficionados por igual.