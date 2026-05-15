Automovilismo

Santino Panetta, el joven de Campana que acelera su camino internacional

Con apenas 16 años, Santino Panetta atraviesa una etapa clave en su carrera deportiva. El piloto de Campana, que hace poco más de un año competía en karting, fue confirmado para disputar en 2026 la Eurocup-3 con Hitech, una de las estructuras más competitivas del automovilismo europeo y con presencia también en Fórmula 2 y Fórmula 3.