El salto no es menor: Panetta viene de competir en la Fórmula 4 Española, donde completó su primera experiencia en monoplazas y mostró una rápida adaptación. En ese camino consiguió, entre otros resultados destacados, un podio dentro de la clasificación rookie en Valencia, una señal concreta de su evolución en una temporada de aprendizaje.
Santino Panetta, el joven de Campana que acelera su camino internacional
Con apenas 16 años, Santino Panetta atraviesa una etapa clave en su carrera deportiva. El piloto de Campana, que hace poco más de un año competía en karting, fue confirmado para disputar en 2026 la Eurocup-3 con Hitech, una de las estructuras más competitivas del automovilismo europeo y con presencia también en Fórmula 2 y Fórmula 3.
Radicado en Italia, donde vive solo mientras desarrolla su carrera, el argentino empieza a transitar un recorrido cada vez más exigente. La Eurocup-3 aparece como un paso importante dentro de la escalera europea hacia categorías superiores, en una etapa donde cada resultado, cada prueba y cada experiencia cuentan.
En diálogo exclusivo con El Litoral, Panetta habló de su presente, de los desafíos de vivir lejos de su familia y del objetivo de seguir creciendo en un ambiente altamente competitivo. Su historia combina talento, sacrificio y una apuesta fuerte por abrirse camino en el automovilismo internacional, con la Fórmula 1 como sueño de fondo.
Santino Panetta es parte de una generación de pilotos argentinos que busca abrirse camino en Europa, en un contexto distinto al de otros años. El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 multiplicó la atención, generó mayor visibilidad y volvió a poner bajo la lupa a los jóvenes talentos nacionales que compiten en las categorías de formación.
Panetta compite este año con Hitech, un equipo reconocido dentro del automovilismo europeo, con presencia en Fórmula 2, Fórmula 3, Eurocup-3 y Fórmula 4. Ese contexto le permite trabajar en una plataforma de alto nivel, en una temporada que aparece como clave para su crecimiento deportivo.
“Este año pude pegar un salto en cuanto al equipo. Es un equipo que tiene F2, F3, Eurocup y Fórmula 4. Tiene prácticamente toda la escalera de formación hacia la Fórmula 1”, resumió Santino.
Aunque hoy su presente está en Europa, Panetta mantiene una fuerte conexión con su camino iniciado en Argentina. En la charla contó que los trofeos quedaron en su casa, al cuidado de su familia, y que su hermano también compite en karting. “Nada mejor que dejárselos a la familia, que es la que también hizo el esfuerzo para poder ganarlos”, expresó.
Un comienzo con buen ritmo
La temporada de Panetta ya tuvo sus primeros capítulos. El argentino disputó la primera fecha del campeonato principal de Eurocup-3 en Paul Ricard, luego de haber utilizado la Winter Series como preparación.
“El año arrancó hace poco, pero ya comenzó la primera fecha del campeonato Eurocup-3, que es el campeonato importante del año”, explicó. Antes de esa apertura, participó en tres fechas de la Winter Series, en Portimao, Jarama y Motorland.
El balance inicial fue positivo, aunque Santino reconoce que todavía hay margen para mejorar en la concreción de resultados. “Tenía buen ritmo en general en toda la Winter. Faltó redondear un poco el resultado, que fueron más algunos errores míos”, señaló.
Un salto grande desde la Fórmula 4
Uno de los puntos más importantes de la charla fue la adaptación al nuevo auto. Panetta venía de competir en Fórmula 4 y el cambio a la Eurocup-3 representa una diferencia notable en velocidad, potencia y exigencia.
“El año pasado estuve corriendo en Fórmula 4 y la verdad es un salto grande a Eurocup, sobre todo por el auto, porque va entre nueve y diez segundos más rápido”, explicó.
La frase resume el desafío. No se trata solamente de subirse a un auto más potente, sino de entender otra forma de manejar, con mayor velocidad de curva, más compromiso en los sectores rápidos y menos margen para el error. En Europa, cada detalle pesa: la confianza, la lectura del límite, la precisión en el ingreso a curva y la capacidad de sostener ritmo durante todo el fin de semana.
Panetta diferenció dos aspectos de esa adaptación. Por un lado, la potencia, que puede aprenderse a administrar con el acelerador. Por el otro, la velocidad de curva, que exige confianza y decisión.
“La potencia creo que es más fácil, porque es modular más el acelerador. Pero doblar rápido es difícil. Cuando hay un curvón y por ahí en la salida tenés la pared cerca, o corrés el riesgo de romper el auto, cambia mucho”, explicó.
Ese riesgo también tiene una lectura económica. A medida que los pilotos suben de categoría, los costos aumentan y cualquier golpe puede condicionar la continuidad deportiva. “Cuando vas subiendo de categoría, el auto es más caro y romper un auto puede valer también si podés seguir corriendo o no”, remarcó.
Hitech y una estructura de proyección
La llegada a Hitech representa uno de los movimientos más importantes en la campaña reciente de Panetta. Aunque la estructura transita su primer año dentro de la Eurocup-3, el argentino destacó el nivel de trabajo y la competitividad del equipo.
“Es un salto muy grande, un equipo muy competitivo, que está haciendo el primer año en la Eurocup-3, pero está siendo competitivo”, contó.
Santino también pudo conocer el taller del equipo en Inglaterra, en la zona de Silverstone, donde se concentra buena parte de la industria de la Fórmula 1. Cerca de allí tienen base estructuras como Aston Martin, Red Bull y Mercedes.
“Fui al taller del equipo y la verdad es impresionante”, relató. Durante la charla también apareció el rumor sobre un eventual interés de Hitech por proyectarse hacia la Fórmula 1. Panetta no profundizó, pero admitió que es un tema que circula en el ambiente: “Se rumorea”.
El efecto Colapinto
El presente de Franco Colapinto fue otro de los ejes inevitables de la entrevista. Para Panetta, la llegada del argentino a la Fórmula 1 produjo un cambio de clima alrededor del automovilismo nacional en Europa.
“El boom de Franco fue tremendo”, aseguró. Y agregó que en el ambiente europeo están sorprendidos por la cantidad de argentinos que actualmente compiten en categorías de fórmula.
“Nunca hubo tantos argentinos corriendo en las categorías de fórmula. Creo que hay un argentino en todas las categorías, en todas las escaleras”, sostuvo.
El fenómeno también se refleja en la difusión. Panetta remarcó que hace algunos años se sabía muy poco de los pilotos argentinos que corrían afuera, tanto en karting como en fórmulas. Hoy, en cambio, el interés creció y eso ayuda a que los proyectos tengan mayor visibilidad.
“La difusión del automovilismo creció muchísimo. Hace unos años se sabía muy poco de los chicos que venían a correr afuera, mismo en karting y en fórmula. Eso también creció muchísimo y ayuda mucho”, afirmó.
Para Santino, Colapinto funciona como una referencia y, al mismo tiempo, como una puerta que puede empezar a abrirse para otros pilotos. El entusiasmo del público argentino, la atención de los medios y el seguimiento en redes sociales forman parte de un escenario nuevo para quienes están construyendo su camino en Europa.
La vida en Valencia y el trabajo diario
Más allá de las carreras, Panetta también describió la exigencia de su rutina diaria. Actualmente vive en Alcira, cerca de Valencia, principalmente por la cercanía con la estructura de Campos, donde realiza parte de su preparación.
“Estoy viviendo ahí porque voy de lunes a viernes a hacer simulador a la mañana y después hago doble turno de entrenamiento”, contó.
La vida de un piloto joven en Europa está lejos de limitarse a los fines de semana de carrera. La preparación incluye simulador, trabajo físico, análisis, adaptación cultural y una convivencia permanente con la presión de rendir. Santino atraviesa ese proceso con naturalidad, pero también con conciencia de lo que está en juego.
En esa rutina también comparte trabajo con otros argentinos, entre ellos Martín Bertolaccini, el joven santafesino de Rafaela que compite en el karting europeo. Ambos entrenan con el mismo coach, Lucas Benamo, y utilizan la academia de Campos como base de preparación.
Bertolaccini, la esperanza santafesina
La referencia a Bertolaccini tuvo un valor especial para Santa Fe. El rafaelino, con apenas 13 años, forma parte de esa camada que ya empieza a medirse en el plano internacional desde el karting, uno de los terrenos más competitivos del mundo.
Panetta lo destacó con claridad: “Está andando muy bien. Hace mucho que un argentino no anda así en el nivel internacional del karting, siendo tan difícil el europeo FIA y el mundial FIA”.
La frase no sólo pone en valor el presente del santafesino, sino que también ayuda a entender el momento que atraviesa el automovilismo argentino. Colapinto abrió una puerta en la Fórmula 1, pero detrás aparece una generación que busca sostener esa presencia desde las categorías formativas.
En ese mapa, el rol de entrenadores como Lucas Benamo también aparece como un nexo importante. Panetta lo mencionó con humor al contar que parece estar en todos lados, acompañando pilotos en distintas categorías y circuitos.
Próximo objetivo: Portimao
El calendario de Santino continuará en la primera semana de junio, cuando se dispute la segunda fecha de la Eurocup-3 en Portimao. Hasta entonces, el trabajo estará centrado en el simulador, la preparación física y el análisis previo de la competencia.
“La próxima es la primera semana de junio en Portimao, que va a ser la segunda fecha del campeonato. Ahora toca trabajar mucho en simulador y preparar bien la carrera”, adelantó.
En tiempos en los que Colapinto volvió a poner a la Argentina en el mapa grande de la Fórmula 1, Panetta representa otro eslabón de esa nueva generación que se forma lejos de casa, entre simuladores, entrenamientos, viajes y categorías cada vez más exigentes. Su próximo desafío será Portimao, pero su carrera ya transita un camino mucho más amplio: sostener la presencia argentina en Europa y convertir proyección en resultados.