La Fórmula 1 llega este fin de semana al Circuit Gilles Villeneuve de Montreal y todas las miradas dentro de Ferrari estarán puestas sobre el rendimiento del SF-26. Luego de una decepcionante actuación en Miami, la escudería italiana necesita demostrar que las actualizaciones incorporadas recientemente realmente representan un avance competitivo frente a sus principales rivales.
Ferrari llega bajo presión a Canadá: el SF-26 necesita dar un salto real
La Scuderia afrontará en Montreal una prueba clave para confirmar si las mejoras introducidas en Miami pueden devolverle competitividad frente a Mercedes y McLaren en la pelea por el campeonato.
La sensación que dejó el paso por Estados Unidos fue de preocupación. Ferrari esperaba que las modificaciones técnicas aplicadas al monoplaza, sumadas a los cambios reglamentarios vinculados a la gestión de energía, permitieran un salto de rendimiento significativo. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de las expectativas y el equipo terminó perdiendo terreno frente a McLaren, mientras Mercedes se mantuvo como referencia.
Con ese contexto, el Gran Premio de Canadá aparece como un escenario determinante para medir el verdadero potencial del paquete evolutivo desarrollado en Maranello.
Un circuito que puede favorecer a Ferrari
Montreal representa un desafío técnico muy particular para todos los equipos. El trazado canadiense combina largas rectas con fuertes frenadas y aceleraciones constantes, características que históricamente favorecieron a Ferrari gracias a su buena capacidad de tracción a la salida de las curvas lentas.
Las simulaciones previas habrían mostrado señales alentadoras en los sectores más técnicos del circuito, donde el SF-26 consigue explotar parte de sus fortalezas mecánicas. Sin embargo, persisten dudas importantes respecto del rendimiento en velocidad final, uno de los puntos débiles que Ferrari arrastra desde el inicio de la temporada.
El déficit de potencia del motor continúa siendo una preocupación dentro del equipo italiano. Según trascendió en el paddock, la unidad de potencia de Ferrari tendría entre 22 y 25 caballos menos que Mercedes, además de limitaciones en la recuperación de energía híbrida.
Esa combinación afecta especialmente el rendimiento en recta y podría volver a ser un factor determinante en un circuito como Montreal, donde la eficiencia energética y la aceleración tienen un peso central.
Mercedes y McLaren también llegan con mejoras
El desafío para Ferrari será todavía mayor porque sus rivales directos también desembarcan en Canadá con novedades técnicas importantes.
Mercedes introducirá un nuevo paquete aerodinámico que, según las estimaciones internas, podría aportar entre dos y tres décimas por vuelta. La escudería alemana llega además como líder competitiva del campeonato y buscará consolidar esa posición antes del tramo europeo de la temporada.
McLaren, por su parte, continuará desarrollando el paquete evolutivo iniciado parcialmente en Miami. El equipo británico fue una de las grandes sorpresas en la última carrera y logró superar claramente a Ferrari en ritmo y consistencia.
En ese contexto, la escudería italiana no solo necesita acercarse a Mercedes, sino también evitar que McLaren se consolide definitivamente por delante en la lucha por los puestos de privilegio.
El sprint y la estrategia pueden jugar un papel clave
El fin de semana canadiense tendrá además formato sprint, una situación que agrega presión adicional sobre los equipos. Con apenas una sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación, la preparación previa en simuladores y el trabajo de correlación de datos serán determinantes.
Ferrari apuesta a que el trabajo realizado en fábrica permita optimizar rápidamente la puesta a punto del SF-26 y sacar provecho de un contexto en el que habrá poco margen para corregir errores durante el fin de semana.
También existe expectativa sobre un aspecto técnico que podría influir en la carrera: el consumo de combustible. Montreal exige fuertes aceleraciones permanentes y un uso intensivo del sistema híbrido, lo que podría generar diferencias entre fabricantes de motores.
Algunos análisis internos sugieren que equipos como Mercedes y McLaren, que utilizan configuraciones más agresivas para recargar energía eléctrica, podrían enfrentar mayores exigencias de consumo durante la competencia.
Mientras tanto, Ferrari llega a Canadá sabiendo que necesita respuestas inmediatas. Después de las dudas surgidas en Miami, Montreal aparece como la primera gran oportunidad de confirmar si el SF-26 todavía tiene margen para pelear por victorias y mantenerse en la lucha grande de la temporada 2026.