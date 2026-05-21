Un histórico del fútbol de Santa Fe falleció a la edad de 83 años. Se trata de Néstor José Borgogno, quien en primer término se puso la camiseta de Unión, entre el 60 y el 63, luego se fue a jugar a Rosario Central, tuvo un paso por Gimnasia, en Colón jugó entre el 68 y el 70 con muy buen suceso y luego retornó a Unión para jugar en los primeros años de la década del 70, cuando el equipo militaba en el Regional y la B.
Falleció Néstor Borgogno, uno de los tantos que se puso las camisetas de Colón y Unión
Además, defendió los colores de Rosario Central, Gimnasia y Arsenal. Nació en Grutly en 1942. Tenía 83 años.
En Rosario Central fue goleador del equipo y compartió el plantel con el Gato Andrada, Miguel Antonio Juárez y Alejo Medina, quien luego vino a Colón y logró el ascenso en 1965.
En Colón, participó de una gran campaña en el Nacional de 1968, con Orlando Medina, el Mencho Balbuena, Drago, Sanitá y Can Can Ceballo, entre otros.
Su permanencia en el club se dio hasta 1970, año en el que el equipo logró mantener la categoría en aquel recordado partido ante Almirante Brown en la cancha de Atlanta. Luego de eso decidió volver a Unión, para militar en el torneo de Primera B en 1973, aunque antes lo había hecho en el inicio de su carrera, cuando participó de una destacadísima campaña en 1963, cuando Unión estuvo a punto de ascender a Primera.
Siempre contaba una anécdota que se dio allá por 1968, cuando Boca se fijó en él y estuvo muy cerca de ser transferido. Finalmente, una lesión lo postergó y allí surgió la posibilidad para Orlando Medina, quien se fue a Boca para ganar varios títulos y convertirse en un jugador muy querido por la hinchada xeneize.