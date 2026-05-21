El balance sincero del presidente

Los primeros seis meses de Alonso en Colón: de Tapia a la “casi quiebra” por Lago

El equipo está donde todos quieren y donde debe estar: puntero de su zona e invicto en el Cementerio de los Elefantes. “Colón juega dos campeonatos, el deportivo y el económico”, afirma el dirigente que sueña con ascender.