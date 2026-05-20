Al mal tiempo (el desgarro confirmado de Fede Lértora), buena cara: se firmó el esperado contrato con el “Chino” Ignacio Manuel Lago y todo el Mundo Colón ya empezó a jugar el partido de este domingo a las 18 en el Cementerio de Elefantes contra Mitre de Santiago del Estero.
Con más de 25.000 socios, Colón descomprime Fonavi: abren puerta 7
Fue una sugerencia de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de la Provincia de Santa Fe. Como se sabe, esa cabecera está sold-out con 6.000 sabaleros. Esperan una multitud el domingo a las 18.
La famosa "Puerta 7" del Cementerio
En ese sentido, luego de algunos inconvenientes, la Seguridad y Colón se pusieron de acuerdo para descomprimir el ingreso por la cabecera del Fonavi, donde no hay más lugar con 6.000 socios asegurados. Después de mucho tiempo (la última vez que se abrió fue por Copa Libertadores hace un par de años), se habilitará el ingreso por la famosa puerta “7”.
“Es una propuesta nuestra desde Seguridad y aplicamos el nuevo sistema para que se adapten, pero se carga todo de la misma forma, se va a duplicar lo que es el ingreso por el sector de la cancha auxiliar para que sea más ágil. Así que en estos días seguramente lo vamos a estar explicando, pero estamos trabajando con cuatro personas de UTEDyC para el control de cada carné.
Vamos a trabajar con 9/10 personas; eso va a agilizar mucho. Y una vez que se pasen los controles van a estar abiertas las dos puertas: 6 y 7. Quedará todo cerrado por dentro para que la gente opte si quiere entrar por la 6 o entrar por las 7 para que no se haga no se haga el cuello de botella”, confiaron a El Litoral en medio de la llamada “reunión de campo” para Colón-Mitre.
Como se sabe, Colón es el único puntero de su zona y se espera una verdadera multitud este domingo desde las 18 en el Cementerio de los Elefantes para recibir a los santiagueños. Colón, que al corte del mes de mayo cerró 25.500 cuotas pagas por sistema, no tiene más lugar para “no socios” en las cabeceras populares.
En ese sector, que da espaldas al popular e icónico barrio Fonavi, la capacidad está sold out: 6.000 lugares. A diferencia de la cabecera norte, que agrega 2.000 butacas altas, la sur solamente habilita la cabecera popular sin plateas.
En el mismo sentido, de cara al esperado juego del domingo a las 18 con Colón puntero, la misma entidad del Barrio Centenario comunicará un cambio importante en las próximas horas, que afectará principalmente al “no socio”, ya que el socio sabalero seguirá ingresando con su correspondiente carné.
Colón puntero, cancha explotada
Pero para el que no es socio y adquiera su lugar, el nuevo ingreso será mediante el DNI (deberá estar en buen estado) apoyado en el sistema de contralor. Por lo que pudo averiguar el diario de Santa Fe, Colón ya lo aplicó en fechas pasadas con las famosas “entradas de protocolo” y funcionó a la perfección. De esa manera, para los no socios, “se muere el QR” y se ingresará con el DNI.
De esa manera, con los socios individualizados por sistema de carné y desde ahora con el sistema DNI para los no socios, Colón tendrá una idea exacta con nombre y apellido de cada uno de los que ingrese al Cementerio de los Elefantes de ahora en más.
En cuanto al juego en sí, descartados Federico Lértora y Tomy Paredes, ambos desgarrados, Ezequiel Medrán empieza a armar el once titular para jugar el domingo a las 18 ante los santiagueños en el Brigadier López.
Todo parece indicar que la baja del capitán “romperá” el famoso “triple 5” y la idea es sumar, en reemplazo de Fede, un futbolista de corte ofensivo para asociarse con Lago y alimentar a Bonansea en los metros finales de la cancha. Los caminos conducen a Darío Sarmiento.