Único puntero de su zona y juega en casa

Con más de 25.000 socios, Colón descomprime Fonavi: abren puerta 7

Fue una sugerencia de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de la Provincia de Santa Fe. Como se sabe, esa cabecera está sold-out con 6.000 sabaleros. Esperan una multitud el domingo a las 18.