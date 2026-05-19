"La verdad que con Alonso desde el día uno hubo una gran predisposición, una persona realmente positiva y un directivo muy especial. O sea, muy especial en el sentido que se puede charlar, porque está al tanto de las situaciones del club, de los jugadores. Incluso, Alonso tuvo un gesto muy importante sin que nadie se lo pida: fue tocarle un poquito el salario a Nacho y eso sorprendió, más allá de ver que es un jugador que vos tenés y que es importante dentro del plantel. La realidad es que todos son importantes, pero Nacho estaba muy abajo. Como se lo dije el primer día: Nacho juega por la camiseta y de repente esos gestos fueron importantes", explica Pablo Caro, amigo y representante de Ignacio Manuel Lago en charla exclusiva con el programa ADN Gol (96.7).
"Nacho Lago firma hoy el contrato porque nunca buscó irse libre de Colón..."
Es el goleador del equipo y uno de los artilleros del ascenso en Argentina. Extiende hasta diciembre 2027 con un blindaje millonario. Colón asegura el patrimonio, evita un juicio con Talleres y genera tranquilidad total para soñar con Primera.
"En cuanto a las negociaciones en sí, yo soy una persona como la mayoría, ¿no? O sea, si está o no está; si lo hacemos o si no...no hay ningún problema. La verdad que fue encantador poder conocerlo personalmente y poder charlar; tener reuniones largas. Con Alonso fueron reuniones largas pero buenas y productivas", agrega el repre del "10"
"Nacho cuando descubrió Colón y lo que significaba dentro del fútbol argentino y lo que generaba él también, nunca tuvo dudas de renovar; incluso a principio de año cuando hacía meses que no le pagaban. En ningún momento Nacho buscó ejecutar el contrato y quedar libre. Siempre buscó quedarse porque obviamente el cariño que le demostró el hincha es algo que lo emociona; el hincha es el que empuja y el que alienta. Y en ese momento difícil a él nunca lo insultó, al contrario. Entonces, no podía pagarle de otra manera, no estaba nunca en su cabeza, no podía pagar de otra manera que no sea extender un vínculo y obviamente llegar al objetivo que todo futbolista quiere tener", relata el agente del "10"
Como lo establece la FIFA, con un contrato original que vence en diciembre de 2026, Lago quedó a nada de firmar un pre-contrato como jugador libre con cualquier club del mundo. "Es una realidad que dentro de un mes él puede firmar con cualquier club, pero no se nos pasaba a nosotros en la cabeza irnos ahora o firmar ahora con otro club para irnos en diciembre de la manera que no es correcta. A ver, no es que no sea correcta, se termina un vínculo y no llegaste a un acuerdo y te tienes que ir: a eso hay que normalizarlo. Si el jugador no funcionó, no te lo van a renovar, eso es una realidad; pero nunca en su cabeza estuvo irse libre de Colón; para nada, por el contrario", dice Caro.
En cuanto a su relación personal y profesional, el representante asegura: "A Nacho lo acompaño desde los 14 años, es parte de mi familia. Si me pongo a hablar de Nacho, te puedo contar mil cosas y podemos estar todo el día. El cariño es enorme de mi familia y mi familia ya es hincha de Colón también. La primera vez que lo pidieron a Nacho fuimos felices porque lo pudimos llevar a Colón".
Como se sabe, la llegada de Ezequiel Medrán generó certezas en un Lago que estaba, de a poco, volviendo de una importante lesión. El mismo Pablo Caro lo explica: "Cuando llega Medrán fue muy bueno porque lo tenía desde cuando arrancaron juntos en Rafaela. Medrán siempre lo cobijó, siempre le dio esa libertad para jugar. Es más, lo supo llevar desde su cabeza a lo físico. Nacho le tiene un profundo respeto, cariño y obviamente una predisposición hacia el técnico que va más allá de la confianza para hacer lo que un entrenador pide".
Desde un primer momento, tanto Lago como su representante apostaron por las condiciones de trabajo del actual DT de Colón: "Yo lo viví a Medrán en Rafaela y en Central Norte de Salta, me acuerdo bien: Es un técnico que venía haciendo bien las cosas, después en Rafaela le fue muy bien; se fue a Gimnasia, en Mendoza le fue muy bien; hoy está acá con este presente. Llegó en ese momento difícil de Colón que nadie quería agarrar el equipo y es una realidad. Nadie quería agarrar Colón y Medrán se animó: hoy lo lleva el equipo puntero, lo lleva bien con inteligencia. Tiene un buen aura con los jugadores y eso es importante. Otro tema son sus entrenamientos, porque cuando llegó Medrán, Nacho me dijo: "Pablo, este está loco, nos está matando." Pero bueno, es el resultado que se ve ahora".
Finalmente, explicó el porqué de la demora en poder firmar, algo que se dará con el presidente José Alonso y su actual directiva. "Yo creo que ellos no se dieron cuenta más que nada, porque tengan en cuenta que entraron a un Colón donde la gente del club y los jugadores estaban cuatro meses de sueldos abajo, empleados del club y jugadores; había otros jugadores que no iban a seguir o que se quedaban para extender. Entonces, tenían muchísimas cosas por solucionar. Sabían que por ahí que a Nacho le quedaba un año más, pero no se daban cuenta de lo que era el salario (atrasado) del jugador".
El mismo Pablo Caro explica que, en el medio, hubo un punto de quiebre: "Fue cuando llegó una oferta de la "U" de Chile, ahí empezaron a revisar un poco y ahí entramos en contexto con Alonso y también Diego (Colotto), que la verdad que es una excelente persona también. A partir de ahí empezamos a trabajarlo y empezamos a hablar de la situación de Nacho, lo que ellos me manifestaban, lo que nosotros también manifestamos que sería poder equilibrar entre un Colón que venía económicamente dañado y que ellos estaban reparando. Eso se vio y creo que todos ustedes lo están viendo: pudieron solucionar muchísimas cosas, poner jugadores al día y la verdad en ese aspecto fue muy bien. Entonces, creo que al estar con tantos problemas, no podían. Nosotros estábamos tranquilos con Nachito de que en algún momento íbamos a entrar en camino. Después, obviamente, empezaron a buscar recursos para poder ayudar al salario del jugador y ver también las cláusulas de salida. O sea, un montón de cosas y eso lleva tiempo. No es fácil. Nosotros llevamos hace por lo menos un mes o 45 días que venimos con esto, pero siempre buscándole un final feliz como el que va a ocurrir ahora".
En el final de la charla, Pablo Caro confirmó los puntos más importantes del acuerdo entre Colón y "Nacho" Lago:
1) Se extiende el contrato hasta el mes de diciembre de 2027
2) Se acuerda entre todas las partes (Colón, Talleres y el jugador) una cláusula de blindaje ante una oferta de otro club, ya sea de Argentina o del extranjero
3) Se contempla que si en diciembre de 2026 aparece una oferta interesante de préstamo con cargo y respetando ese blindaje como opción de compra, se extienda el contrato hasta diciembre de 2028.
"El contrato tiene una cláusula, algo que es importante. porque obviamente cuando un jugador se destaca de esta manera, mucho más siendo un jugador que con 23 años tiene una madurez importante, todos sabemos que está para dar un salto de calidad. Lo de volver a extender, si aparece un préstamo que le sirve a Colón, es algo que con Nacho pusimos nosotros en el contrato y es una predisposición también de parte nuestra para mostrarle esa tranquilidad a Colón. Pero la realidad que yo siento es que va existir una venta y será algo muy bueno para todos", segura.
Y en el final, Pablo Caro, deja un mensaje para el Mundo Colón como representante de Ignacio "Nacho" Lago, que es el "10", goleador del equipo puntero e ídolo sabalero: "Nacho tiene que seguir creciendo en su carrera e irse por la puerta grande para algún día quizás volver al club. Quiero dejarle un mensaje a los hinchas: ¡que estén tranquilos que van a tener un Nacho Lago más potenciado de lo que se viene viendo en Colón!.