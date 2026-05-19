Es el "10", goleador e ídolo sabalero

"Nacho Lago firma hoy el contrato porque nunca buscó irse libre de Colón..."

Es el goleador del equipo y uno de los artilleros del ascenso en Argentina. Extiende hasta diciembre 2027 con un blindaje millonario. Colón asegura el patrimonio, evita un juicio con Talleres y genera tranquilidad total para soñar con Primera.