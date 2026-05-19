Este martes por la tarde y como ya lo había anunciado El Litoral, Nacho Lago firmó la extensión de su vínculo con Colón y se quedará hasta diciembre del 2027.
“Nunca pensé en irme”: Nacho Lago firmó la extensión de su contrato con Colón
El goleador sabalero puso fin a los rumores sobre su posible salida y se quedará en el rojinegro hasta fines del próximo año
Lago está en su mejor momento, no sólo es el goleador de Colón, sino que es el jugador con más intervenciones en toda la Primera Nacional. En 14 fechas marcó 6 goles y repartió 3 asistencias para que el Sabalero se corone en la punta.
El favorito de la hinchada rojinegra lo dejó muy claro: “Nunca pensé en irme de Colón”.
El mejor momento de Nacho Lago
Después de un 2025 marcado por lesiones y falta de continuidad, el delantero logró consolidarse como uno de los nombres más importantes del equipo de Ezequiel Medrán, técnico que lo conoce muy bien.
“Fue un proceso duro, pero lindo. Esta profesión te pone pruebas que a uno lo hacen más profesional”, explicó Lago en la entrevista exclusiva con El Litoral posterior a la firma. El delantero aseguró que hoy disfruta mucho más el presente porque entendió lo rápido que puede cambiar todo en el fútbol.
“Uno nunca sabe cuándo le puede tocar una lesión o estar afuera mucho tiempo. Entonces hoy disfruto muchísimo más este momento”, agregó el "Bicho", que recuperó confianza y continuidad en un momento importantísimo.
El crecimiento futbolístico de Lago también se tradujo en liderazgo dentro de la cancha. Cada vez más participativo, se convirtió en el principal argumento ofensivo de un Colón que encontró regularidad y resultados necesarios en la Primera Nacional, tras lo que fue la decepcionante campaña del 2025.
El vínculo con Colón y el cariño de la gente
Más allá del rendimiento deportivo, la renovación también estuvo atravesada por una cuestión emocional. Lago remarcó varias veces que siempre priorizó continuar en el club porque siente que tiene un objetivo pendiente con la camiseta rojinegra: ascender.
“Llegué a Colón para lograr algo importante y ese desafío sigue siendo una inspiración para mí”, expresó. El delantero de 23 años, que ya transita su tercera temporada en Santa Fe, reconoció que el vínculo con el club se fortaleció mucho más allá del fútbol.
En ese sentido, destacó especialmente el afecto cotidiano que recibe dentro de la institución. “Tengo una relación excelente con todos en Colón, no sólo con la gente, también con los empleados del club”, contó.
El atacante también dejó una reflexión que conecta directamente con el hincha sabalero: “Quiero devolverle un poquito de todo lo que ellos me dan. Sé que siempre voy a salir perdiendo porque lo que me dan ellos es mucho más”.
Con la renovación ya firmada, Colón asegura la continuidad de uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría y de un jugador que hoy representa plenamente el sentimiento del equipo dentro de la cancha.