Temas sabaleros en el arranque de semana

Colón, la lesión de Lértora y un rival, Mitre, que goleó y llegará en ascenso

Los dirigentes cumplimentaban este lunes los últimos trámites para la extensión del contrato de Lago, que firma con Colón hasta diciembre del año que viene. Rasmussen y Barrios tienen cuatro amarillas.