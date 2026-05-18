La incógnita sobre la presencia de Federico Lértora y la situación de los dos centrales (ambos con cuatro amarillas), son los temas deportivos que encabezan la agenda sabalera de cara al partido que Colón jugará el domingo a las 18, en el Brigadier López, frente a Mitre de Santiago del Estero.
Colón, la lesión de Lértora y un rival, Mitre, que goleó y llegará en ascenso
Los dirigentes cumplimentaban este lunes los últimos trámites para la extensión del contrato de Lago, que firma con Colón hasta diciembre del año que viene. Rasmussen y Barrios tienen cuatro amarillas.
Lértora se retiró el sábado, en Caseros, con una molestia en el aductor de la pierna izquierda que le imposibilitó seguir el partido. Su salida se hizo notoria porque al equipo le costó acomodarse sin su presencia y no fue, precisamente, por lo que dejó de hacer o hizo mal Toledo, sino porque no pudieron ordenarse con Muñoz más contenido en la posición fija de volante central, con Toledo y Antonio como apoyo a sus costados.
En el caso que Lértora no pueda estar, es posible que Medrán tenga tiempo suficiente durante la semana, desde la vuelta al entrenamiento este martes, para reacomodar las piezas. Sería la única y gran duda para el partido del domingo, más allá de que algunos rendimientos individuales no fueron buenos, como por ejemplo el de Allende.
El otro tema de preocupación es el hecho que los dos centrales han llegado a las cuatro amarillas y están “en capilla”. Tanto Pier Barrios como Rasmussen, que son titulares desde el comienzo del torneo, están al límite de las amonestaciones. Thaller y Olmedo son los reemplazantes directos con los que cuenta Medrán en el caso de que alguno (o los dos) tenga que quedarse afuera de la competencia por haber llegado a las cinco amarillas.
Las conclusiones del empate ante Estudiantes fueron positivas, más allá de que no se pudo ganar el partido. Es la segunda vez que, de visitante, Colón se pone arriba en el marcador y no lo puede sostener al resultado. Ocurrió con Los Andes, en Lomas de Zamora y también le pasó ahora con Estudiantes en Caseros, en un partido que fue parejo pero en el que Colón tuvo las situaciones más claras para convertir, en comparación con las del rival.
Como Estudiantes, Mitre llega en alza
Ahora se vendrá un rival duro y que viene en alza, algo parecido a lo que pasó con Estudiantes, que lleva ocho partidos invicto desde que asumió Grelak. El domingo, en el barrio Centenario, estará Mitre de Santiago del Estero, el equipo de Cristian Mazzón que este domingo aprovechó al máximo las dos expulsiones sufridas por San Miguel en su visita a la capital santiagueña, lo goléo por 4 a 0, extendió su invicto desde la llegada del nuevo entrenador y se ilusiona con seguir escalando posiciones (quedó a tres puntos de Almirante Brown, que es el último clasificado).
El "Aurinegro" mostró autoridad desde el arranque y encontró espacios rápidamente ante un rival que se complicó solo. A los 22 minutos, Damián Adin vio la tarjeta roja en la visita y dejó a San Miguel con diez hombres. Mitre comenzó a manejar el trámite con mayor tranquilidad y a los 28 llegó la apertura del marcador: Marcos Machado cambió por gol un penal y desató el festejo de los hinchas santiagueños.
Lejos de reaccionar, el equipo dirigido por Gustavo Coleoni volvió a sufrir otro duro golpe. A los 33 minutos fue expulsado Leandro Desábato y San Miguel quedó con apenas nueve futbolistas en cancha. Desde ese momento, el dueño de casa monopolizó la pelota y comenzó a construir una goleada que pudo haber sido aún mayor.
Mitre manejó los tiempos del partido con inteligencia, sin desesperarse y haciendo circular el balón para desgastar a su rival. En el complemento, el conjunto de Mazzón salió decidido a liquidar el encuentro y lo consiguió rápidamente. A los 12 minutos del segundo tiempo, Iván Antunes apareció para marcar el segundo tanto y darle aún más tranquilidad al equipo santiagueño.
Con la ventaja asegurada, el "Aurinegro" siguió atacando ante un San Miguel totalmente desbordado. Santiago Rosales, una de las figuras del encuentro, anotó el tercero a los 38 minutos y terminó de sentenciar la historia. Ya en el cierre, Agustín Ramírez decoró la goleada con el cuarto gol a los 44 minutos.
El pitazo final encontró a Mitre celebrando una victoria muy valiosa, tanto por el resultado como por el envión anímico que representa. El equipo santiagueño alcanzó los 16 puntos y, de manera provisoria, se ubica en el noveno puesto de la Zona A, quedando expectante en la pelea por acercarse a los puestos de clasificación. Además, el ciclo de Cristian Mazzón continúa dando señales positivas. Desde su llegada, el equipo mejoró en funcionamiento y resultados, recuperó confianza y volvió a hacerse fuerte en casa.
Colón sigue haciendo bastante bien los deberes en casa, jugando como local, en tanto que la deuda de visitante, al menos en cuanto a los rendimientos, parece que de a poco se intenta “pagar”. Los últimos dos partidos, más allá de que no se pudieron ganar, dieron claras muestras de ello y es el camino por el que se debe transitar. Colón buscó los tres puntos ante Los Andes y Estudiantes. No los consiguió, pero fue la intención y eso se vio reflejado en muchos pasajes del trámite de ambos encuentros.
El "último baile del Pulga"
Por otro lado, en Colón ya se dieron a conocer los valores de las entradas para lo que se ha denominado “El último baile del Pulga”, que será la despedida de Luis Miguel Rodríguez, prevista para el domingo 14 de junio, a las 18, en el Brigadier López sabalero.
Las plateas del sector este, para socios, tendrán un valor de 38.700 pesos y de 43.000 pesos para los no socios; las plateas norte y sur, $ 29.250 y $ 32.500, respectivamente; el sector de tribunas populares norte y sur, $ 24.300 y $ 27.000, respectivamente y las plateas oeste, $ 38.700 y $ 43.000. Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de ventas.autoentrada.com.
Firman el nuevo contrato de Lago
Por último, los dirigentes cumplimentan los últimos requisitos para la firma de la extensión del contrato de Ignacio Lago, que será jugador de Colón hasta diciembre del año que viene. Estaba previsto que se realice este mismo martes.