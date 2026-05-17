Conclusiones de la “batalla de Caseros”

Colón y una actitud a salvo que está por encima de cualquier resultado

Los últimos empates (ante Los Andes y Estudiantes) de visitante, sirven aunque no sumen mucho. No se pudo sostener el resultado, que era favorable en los dos partidos, pero con actuaciones que distan de los muy criticables rendimientos anteriores fuera del Centenario.