Medrán: “Con eficacia, nos llevábamos todo”

El entrenador rojinegro dijo que la sensación que se lleva es que se pudo ganar el partido. Elogió la convicción y la actitud de los jugadores. Admitió que, cuando salió Lértora, al equipo le costó ordenarse.

Ezequiel Medrán dijo que “siempre es importante sumar, rescato la intención permanente de adueñarse del juego y frente a un equipo con buen dominio de juego. Hicimos un muy buen primer tiempo y fue una lástima que nos hayan empatado”, en el comienzo de la charla con la prensa en la inestable tardecita de Caseros.

Respecto de sus sensaciones, señaló que “queríamos llevarnos más, pero competimos de la manera que a mí me gusta. Ví a un equipo con mucha predisposición y no le dimos lugar en algunos pasajes al equipo rival, sobre todo en el primer tiempo. Después de Morón, hemos dado otra imagen de visitante”.

Sobre las situaciones de gol, señaló que “tuvimos chances claras, los palos se lo negaron a Bonansea, hubo una clara de Allende también y si hubiésemos tenido eficacia, estaríamos hablando de otra cosa. Internamente, con Los Andes y hoy nos dio la impresión de que estaba para que nos llevemos más”.

El técnico de Colón recalcó que “nos costó acomodarnos cuando salió Lértora, pero me gustó mucho la entrega del equipo y la forma en que los jugadores compitieron y con la convicción de la forma en que tenemos que transitar este camino. Estamos mejorando, pero todavía nos falta”. Y agregó que “Lértora hizo una semana normal, pero venía bastante ‘cargado”.

Sobre el gol anulado a Bonansea, Medrán admitió que “fue una jugada que trabajamos mucho, pero desde mi posición no puedo confirmar si fue o no fue offside. La voy a ver, seguramente, pero son las cosas que pueden pasar”.

