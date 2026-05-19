El santafesino Emanuel Casado, ex jugador de Colón, se consagró campeón del torneo de Primera División de Nicaragua con el Real Estelí y se convirtió en el máximo artillero no solo de su equipo, sino también del torneo, conquistando 12 goles.
Casado, aquel “10” de Colón que se ha “casado con el gol”: artillero en Nicaragua
Surgió de las inferiores de Colón, debutó en Primera y su carrera continuó en Centroamérica. Fue goleador en Costa Rica y ahora campeón con el Real Estelí, donde está Facundo Riera de entrenador de arqueros.
Casado tuvo una excelente actuación a lo largo del torneo y fue figura en el equipo que tiene, entre otros, a Juan Barrera, ícono del club e histórico capitán y goleador de la selección local.
El ex jugador de Colón venía de ser goleador en el torneo de Costa Rica y ahora se ubicó como máximo artillero en Nicaragua. Su representante es otro santafesino, Maximiliano Duarte, que se viene abriendo paso y generando contactos en varios lugares del país y también del exterior, como es el mercado centroamericano.
Además de Casado, también formó parte del plantel el ex entrenador de arqueros de Martín Minella, Facundo Riera, otro ex Colón que se sumó al cuerpo técnico de un argentino que viene ganando títulos en distintas partes de Centroamérica, como Diego Vázquez, que también dirigió a la selección de Honduras.
El Real Estelí acabó con una dolorosa racha de cinco finales perdidas consecutivamente y recuperó el trono que no ganaba desde 2013. El título llegó de manera sufrida, como suelen disfrutarse más las grandes conquistas: en tanda de penales, imponiéndose 5-4 tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario este sábado por la noche en el Estadio Nacional de Managua.
A Casado, que debutó en Primera en Colón, se lo recuerda porque en el torneo de reserva de 2015 se ubicó en el segundo lugar en la tabla de goleadores que encabezó Walter Bou, que jugaba en Gimnasia y Esgrima La Plata, con 12 goles. El que le siguió fue Casado, el delantero de Colón que marcó 11 en 26 partidos, con la particularidad que el equipo, en total, convirtió 19. Es decir que Casado hizo el 60 por ciento de los goles que marcó Colón en ese torneo que fue ganado por San Lorenzo.
Además de Casado y hablando de los chicos del club en ese entonces, estaban Luis Castillo, Ignacio Chicco, Andrés Mehring, Marcos Fernández, Federico Boasso, Federico Jourdan, Cristian Saín, Federico Jourdan, Franco Leys, Martín Comachi, Facundo Callejo, Nicolás Leguizamón y Osvaldo Arroyo, entre otros.
Estando en reserva y siendo dirigido por Javier López, compartió plantel con varios jugadores que no llegaron luego a ser reconocidos en Primera o que directamente no debutaron. En ese plantel, por ejemplo, estaban Ignacio Lovera, Agustín Bellone, Danilo Sandrigo, Nicolás Rossini, Axel Aristiarán, Francisco Filippi, Federico Boasso, Germán Mayenfish, Daniel Pérez, Diego Pariani, Gerónimo Poblete (el que más alto llegó de los nombrados) y Exequiel Gómez.
Casado tiene 31 años y se ha hecho un nombre importante en el fútbol de Centroamérica. Goleador en Costa Rica el año pasado y en Nicaragua este año, seguramente no le faltarán ofrecimientos a este jugador que apareció como “10” en Colón, en su momento, pero que se consolidó como delantero por su capacidad goleadora.