Además de campeón

Casado, aquel “10” de Colón que se ha “casado con el gol”: artillero en Nicaragua

Surgió de las inferiores de Colón, debutó en Primera y su carrera continuó en Centroamérica. Fue goleador en Costa Rica y ahora campeón con el Real Estelí, donde está Facundo Riera de entrenador de arqueros.