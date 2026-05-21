Franco Colapinto llegó a Canadá con una sensación distinta. Después de un inicio de temporada exigente y de un salto importante de Alpine en Miami, el argentino encara el fin de semana en Montreal con más confianza, mejor entendimiento del auto y un dato que no es menor: por primera vez en el año correrá en un circuito que ya conoce.
Canadá, una nueva prueba para el crecimiento de Colapinto y Alpine
El piloto argentino afrontará el Gran Premio de Canadá después de su mejor resultado en la Fórmula 1. Alpine llevará nuevas piezas a Montreal y el bonaerense avisó que el equipo no puede relajarse en la pelea de la zona media.
El Gran Premio de Canadá, quinta fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1, se disputará en el tradicional Circuito Gilles Villeneuve y tendrá formato Sprint. Para Colapinto, será una nueva oportunidad para confirmar el crecimiento que mostró en Miami, donde logró su mejor resultado en la categoría y ayudó a Alpine a sostenerse como una de las referencias de la zona media.
Durante el Media Day en Montreal, el piloto argentino valoró el paso adelante que dio el equipo francés y reconoció que el rendimiento de la última fecha cambió el ánimo interno.
“Creo que todos sentimos un poco de alivio por las mejoras que hicimos y porque fuimos muy fuertes en Miami. No solo en una sesión, sino durante todo el fin de semana desde el comienzo. Eso demuestra que todo lo que hicimos dio resultado”, señaló Colapinto.
El bonaerense remarcó además que el resultado en Estados Unidos no fue un hecho aislado, sino la confirmación de que Alpine empezó a encontrar una dirección más clara con el A526.
“Fue un fin de semana mucho mejor por lo competitivos que fuimos. Así que definitivamente nos da más confianza de cara a Canadá”, agregó.
Un circuito conocido y una señal personal
Más allá del rendimiento del auto, Colapinto también puso el foco en una cuestión personal. Canadá aparece como un punto de inflexión dentro de su calendario: desde este fin de semana comenzará una seguidilla de circuitos en los que ya tuvo experiencia previa.
Ese detalle, para un piloto joven que todavía transita su proceso de consolidación en la Fórmula 1, puede marcar una diferencia importante.
“Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco. A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido, lo cual también es muy positivo. Creo que estoy en un lugar mucho más feliz, y eso es un buen punto de partida y definitivamente me da más confianza para esta carrera”, expresó.
La frase resume bastante más que una sensación de fin de semana. Habla de un piloto que empieza a sentirse más cómodo dentro del equipo, con más herramientas para interpretar el auto y con mayor respaldo después de haber transformado el ritmo de Miami en puntos concretos.
El encanto de Montreal
El Circuito Gilles Villeneuve también tiene un valor especial para Colapinto. No solo por lo deportivo, sino por la carga histórica de una pista que forma parte de la memoria grande de la Fórmula 1.
“Es un circuito old school y tiene las paredes cerca. Es un circuito que de chiquito veías en la tele en los 2000. Es una pista que veías y decías: ‘Wow, qué carreras salen ahí. Qué historia que hay en esa pista’”, recordó el argentino.
El trazado canadiense, ubicado en la Isla de Notre Dame, combina frenadas fuertes, muros cercanos, cambios de dirección y sectores donde el error se paga caro. Para Colapinto, esa exigencia también forma parte del atractivo.
“El año pasado fue la primera vez que estuve acá, que pasé por el Muro de los Campeones, una curva tan histórica en la F1. Es un circuito que tiene un legado muy grande y una historia gigante atrás. Eso le da una sensación especial y diferente que capaz un circuito más moderno no te da tanto”, comentó.
Alpine lleva mejoras, pero Colapinto pide prudencia
Alpine llega a Montreal con nuevas piezas para sus autos. Según publicó Infobae, el equipo francés llevará algunas actualizaciones menores, aunque los detalles recién serán informados oficialmente el viernes por la mañana, cuando se presente la documentación técnica ante la FIA.
Colapinto se mostró conforme con el rumbo de desarrollo del equipo, aunque evitó caer en el exceso de confianza.
“Creo que el paquete completo ha mejorado. Tenemos algunas pequeñas actualizaciones aquí, lo cual también es positivo. Estamos enfocándonos en las áreas correctas, algo que veníamos intentando encontrar desde hace un par de carreras”, explicó.
El argentino entiende que Miami fue una señal fuerte, pero también sabe que la pelea de la zona media cambia de una carrera a otra. En ese grupo, cualquier actualización puede modificar el orden competitivo.
“El gran problema y la gran incógnita es que cada fin de semana los equipos traen piezas nuevas y muchísimas actualizaciones. No podés relajarte ni sentir que estás al frente de la zona media porque otro equipo puede traer una gran mejora y volver a dejarte atrás”, advirtió.
Por eso, el mensaje de Colapinto fue claro: Alpine debe aprovechar el buen momento, pero sin conformarse.
“Necesitamos mantenernos muy concentrados y atentos en seguir mejorando el auto y no simplemente conformarnos con los puntos que conseguimos”, remarcó.
Lo que todavía falta mejorar
El buen resultado de Miami no tapa los puntos pendientes. Colapinto reconoció que el A526 todavía tiene margen de evolución y marcó especialmente las curvas de alta velocidad como una de las áreas donde Alpine necesita seguir trabajando.
“Todavía tenemos muchas cosas por mejorar en el coche, lo cual también es una muy buena señal porque el auto es rápido, pero todavía hay bastantes aspectos que hacer mejores”, sostuvo.
Y agregó: “Principalmente las curvas de alta velocidad son el área en la que todavía tenemos que trabajar más. Miami era un circuito más orientado a baja velocidad, pero las curvas rápidas allí también mejoraron respecto a carreras anteriores, así que vamos en la dirección correcta”.
Canadá, por sus características, podría ofrecer una nueva oportunidad para el equipo de Enstone. El trazado tiene muchas zonas de baja velocidad, frenadas exigentes y cambios de dirección, un perfil que en principio podría adaptarse mejor al auto francés.
“Canadá sigue siendo un circuito bastante de baja velocidad, con muchos cambios de dirección, así que debería seguir siendo una buena pista para nuestro auto. Además estamos trayendo cosas nuevas para hacerlo un poco mejor todavía, así que veremos dónde estamos”, anticipó Colapinto.
Un fin de semana con poco margen
La actividad en pista comenzará este viernes con una sola práctica libre antes de la clasificación Sprint. Eso obliga a los equipos a llegar con una base sólida desde el simulador y reduce el margen para probar caminos distintos durante el fin de semana.
Para Colapinto, el desafío será doble: sostener el envión de Miami y adaptarse rápido a un formato que no perdona errores. Pero esta vez llega con otro ánimo. Con un auto más competitivo, con un circuito conocido y con la sensación de que Alpine empezó a entender mejor qué necesita para pelear.
En Montreal, el argentino buscará confirmar que Miami no fue una excepción, sino el comienzo de una etapa más firme dentro de la Fórmula 1.