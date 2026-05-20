Hay circuitos que no permiten distracciones. Montreal es uno de ellos. El trazado Gilles Villeneuve, levantado sobre la Isla Notre-Dame, tiene una identidad muy marcada dentro del calendario de la Fórmula 1: rectas, frenadas violentas, chicanes, pianos agresivos y muros de hormigón que aparecen demasiado cerca cuando un piloto se pasa apenas unos centímetros.
Canadá, una carrera al límite: por qué puede marcar diferencias en la Fórmula 1
El Circuito Gilles Villeneuve vuelve a poner a la F1 frente a uno de sus exámenes más particulares. Con formato Sprint, apenas una práctica libre, autos nuevos y una pista donde los muros están siempre cerca, el Gran Premio de Canadá será mucho más que una cuestión de velocidad.
Por eso, el Gran Premio de Canadá suele ser una carrera de riesgo. No necesariamente por una apuesta desmedida, sino porque obliga a todos —pilotos, ingenieros y estrategas— a tomar decisiones con poca información y consecuencias importantes.
Este año, ese desafío será todavía mayor. La Fórmula 1 llega a Montreal con autos nuevos, una fecha ubicada en otro momento del calendario, temperaturas de pista distintas a las habituales y una selección diferente de neumáticos. A todo eso se suma un dato clave: será fin de semana Sprint, por lo que los equipos tendrán una sola práctica libre antes de entrar directamente en competencia.
En otras palabras, no habrá demasiado margen para probar, equivocarse y corregir. La primera decisión importante se tomará incluso antes de que los autos salgan a pista.
Una pista que exige confianza
Montreal parece simple desde afuera, pero no lo es. Es un circuito corto, rápido y muy castigador. La vuelta se arma a partir de una sucesión de aceleraciones y frenadas fuertes, donde el auto debe ser estable, traccionar bien y, al mismo tiempo, permitirle al piloto atacar los pianos sin perder el control.
Uno de los grandes puntos críticos será la temperatura de los frenos. El Gilles Villeneuve es uno de los circuitos más exigentes del año en ese aspecto. Si los equipos abren demasiado la refrigeración, el auto pierde eficiencia y velocidad. Si la cierran demasiado, los frenos pueden quedar al límite. El equilibrio es delicado.
También será importante la puesta a punto. En los últimos años, con los autos de efecto suelo, muchas escuderías buscaron trabajar con configuraciones muy rígidas y bajas para sacar el máximo rendimiento aerodinámico. Pero en Canadá esa receta no siempre funciona sin costo: los pianos y los baches pueden complicar mucho la estabilidad del auto.
En un fin de semana tradicional, los equipos suelen comenzar con una configuración más conservadora y luego ajustar con el correr de las prácticas. Esta vez no podrán darse ese lujo. Con una sola tanda, habrá que llegar con una idea muy clara y tomar decisiones rápidas.
La curva 10, un punto que puede definir la vuelta
Uno de los sectores más importantes del circuito es la curva 10, conocida como L’Epingle. Es una horquilla lenta, muy visible para el público y clave para el tiempo de vuelta. Allí se frena fuerte, se gira a baja velocidad y se prepara la salida hacia la recta más larga del circuito.
Salir bien de ese lugar puede abrir una posibilidad de ataque. Salir mal puede dejar al piloto vendido frente al rival que viene detrás. En Montreal, muchas veces una maniobra empieza a construirse varios metros antes de concretarse.
Por eso, no alcanza con frenar tarde. Hay que frenar bien, hacer girar el auto y volver al acelerador sin castigar de más los neumáticos traseros. Es una curva lenta, pero con consecuencias largas.
El piloto, entre el simulador y la realidad
El formato Sprint cambia la rutina habitual de los pilotos. Con tan poco tiempo de pista, el trabajo previo en el simulador gana mucho peso. Allí se prueban referencias de frenado, distintas configuraciones y posibles escenarios. Pero el simulador no reproduce todo.
No siempre puede anticipar la sensación real de un piano, el viento cruzado, la temperatura exacta del asfalto o la confianza que necesita un piloto para acercarse a un muro a más de 250 kilómetros por hora.
Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, explicó que en Montreal la gestión de energía podría ser menos problemática que en otros circuitos, porque las fuertes frenadas permiten recuperar bastante carga. Eso, en teoría, les daría a los pilotos más libertad para empujar. Sin embargo, también reconoció que con esta nueva generación de autos todavía hay mucho aprendizaje carrera a carrera.
Esa frase resume bastante bien el momento de la Fórmula 1: todos tienen datos, simulaciones y experiencia, pero cada fin de semana sigue dejando preguntas nuevas.
Estrategas bajo presión
El Sprint no solo presiona a los pilotos. También obliga a los estrategas a trabajar con menos margen. La elección de neumáticos para la única práctica puede condicionar todo el fin de semana. Hay que aprender, pero sin gastar de más. Hay que probar, pero sin perder tiempo. Hay que ser agresivo, pero sin quedar expuesto.
Hannah Schmitz, una de las figuras fuertes del área estratégica de Red Bull, explicó que en estos fines de semana la primera gran decisión pasa por definir qué neumáticos usar en la práctica. Después, durante la clasificación Sprint y la clasificación principal, aparecen otras dudas: si alcanza con una sola vuelta rápida, si conviene salir de nuevo, si se puede cuidar un juego nuevo o si el riesgo de quedar afuera obliga a gastarlo.
Son decisiones que desde afuera pueden parecer pequeñas, pero en la Fórmula 1 actual suelen marcar diferencias enormes.
Canadá, tierra de carreras imprevisibles
La historia del Gran Premio de Canadá ayuda a entender por qué nadie llega tranquilo a Montreal. La carrera de 2011, ganada por Jenson Button, todavía es recordada como una de las más increíbles de la era moderna. Lluvia, interrupciones, seis ingresos del Safety Car y un final de película: Button pasó de estar último en la vuelta 40 a ganar en la última vuelta, después de presionar a Sebastian Vettel hasta forzarlo al error.
Un año después, en 2012, la estrategia volvió a ser protagonista. Lewis Hamilton ganó con una carrera de dos paradas, mientras que Fernando Alonso y Vettel apostaron por estirar sus neumáticos y terminaron perdiendo rendimiento en el cierre. En cambio, Romain Grosjean y Sergio Pérez aprovecharon caminos alternativos para llegar al podio.
Montreal tiene eso: puede premiar al que se anima, pero también castigar al que lee mal el momento de la carrera.
Una carrera para pensar rápido
El Gran Premio de Canadá no se presenta como una prueba sencilla. Todo lo contrario. Será un fin de semana en el que la Fórmula 1 deberá resolver mucho en poco tiempo. La pista exige precisión, los frenos estarán al límite, los neumáticos pueden abrir distintas estrategias y el formato Sprint reducirá el margen de preparación.
En ese contexto, el riesgo no aparece solo en una maniobra de sobrepaso o en una frenada al límite. Está en cada decisión: cómo configurar el auto, cuánto atacar los pianos, cuándo usar un neumático nuevo, cuándo arriesgar una vuelta más y cuándo cambiar el plan.
Montreal suele tener una manera particular de ordenar las cosas. No siempre gana el que parece más fuerte el viernes. Muchas veces gana el que entiende antes que los demás dónde está el límite. Y este año, con tantas variables abiertas, esa lectura puede valer tanto como la velocidad.