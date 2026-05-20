Montreal

Canadá, una carrera al límite: por qué puede marcar diferencias en la Fórmula 1

El Circuito Gilles Villeneuve vuelve a poner a la F1 frente a uno de sus exámenes más particulares. Con formato Sprint, apenas una práctica libre, autos nuevos y una pista donde los muros están siempre cerca, el Gran Premio de Canadá será mucho más que una cuestión de velocidad.