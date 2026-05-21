La temporada 2026 de Fórmula 1 sigue mostrando una pelea cada vez más ajustada en la zona media de la parrilla y Racing Bulls llega al Gran Premio de Canadá con la necesidad de recuperar protagonismo tras un fin de semana complicado en Miami.
Racing Bulls renueva expectativas en Montreal con mejoras y cambios técnicos
Tras un difícil paso por Miami, el equipo de Faenza llega a Montreal con actualizaciones clave en el VCARB y el estreno operativo de Dan Fallows como jefe técnico.
La escudería con sede en Faenza afrontará la cita de Montreal con dos novedades importantes: la introducción de un nuevo paquete de actualizaciones técnicas para el VCARB y el debut en pista de Dan Fallows como director técnico del equipo, una incorporación considerada estratégica para el futuro del proyecto.
Después de un arranque de campeonato competitivo, Racing Bulls perdió terreno frente a rivales directos como Alpine y Haas, que aprovecharon mejor las últimas evoluciones técnicas y dieron un salto de rendimiento en las carreras recientes.
Una zona media cada vez más ajustada
El Gran Premio de Miami dejó en evidencia el avance de Alpine, que logró capitalizar tanto el rendimiento del motor Mercedes como las mejoras introducidas en Florida. El equipo francés consiguió así consolidarse delante de Racing Bulls y Haas en el campeonato de constructores.
Hasta entonces, la estructura italiana había sorprendido por su competitividad, especialmente por las altas velocidades punta del VCARB y la dificultad que tenían sus rivales para superarlo en pista. Ese rendimiento le permitió sumar puntos en tres Grandes Premios consecutivos entre Australia, China y Japón.
Sin embargo, Miami representó un retroceso. Liam Lawson debió abandonar en las primeras vueltas tras un incidente con Pierre Gasly originado por problemas en la caja de cambios de su monoplaza, mientras que Arvid Lindblad afrontó un fin de semana extremadamente complejo en su debut en Fórmula 1.
El joven británico nunca había competido en el circuito de Miami en categorías formativas y prácticamente tuvo que adaptarse al trazado durante la propia competencia, una situación que condicionó claramente su rendimiento.
Montreal, escenario clave para las nuevas actualizaciones
Con ese panorama, Racing Bulls deposita buena parte de sus expectativas en el paquete técnico que estrenará este fin de semana en Canadá.
La escudería ya había introducido una primera tanda de mejoras en Miami, inicialmente previstas para Bahréin, centradas principalmente en el fondo plano y la parte trasera del coche. Ahora llegará una segunda fase de desarrollo que fue planificada desde hace varios meses y que no sufrió modificaciones pese al receso reciente del calendario.
El objetivo será recuperar competitividad frente a sus rivales directos en un momento donde la batalla en la zona media puede definirse por detalles mínimos.
Además, Haas también llevará novedades técnicas a Montreal después de haber decidido postergar sus actualizaciones por cuestiones presupuestarias, por lo que el circuito Gilles Villeneuve podría marcar un nuevo reordenamiento de fuerzas detrás de los equipos de punta.
Para Racing Bulls, el rendimiento en Canadá será importante no solo desde lo deportivo, sino también para validar el camino de desarrollo elegido por los ingenieros durante esta etapa de la temporada.
Dan Fallows inicia una nueva etapa en el equipo
La otra gran novedad del fin de semana será el estreno operativo de Dan Fallows como director técnico a pie de pista.
El ingeniero británico se incorporó oficialmente a Racing Bulls en abril luego de su salida de Aston Martin y es considerado una de las figuras técnicas más respetadas del paddock.
Durante años fue uno de los principales colaboradores de Adrian Newey en Red Bull y participó activamente en varios de los proyectos más exitosos de la escudería austríaca. En 2021 decidió sumarse a Aston Martin como parte del ambicioso plan de crecimiento impulsado por Lawrence Stroll.
Aunque el equipo de Silverstone logró resultados destacados en el inicio de 2023, incluyendo varios podios, el proyecto perdió impulso posteriormente y la relación terminó concluyendo hacia finales de 2024.
Ahora Fallows inicia un nuevo desafío en Racing Bulls, donde tendrá un rol central en la reorganización técnica de la estructura italiana.
Dentro del equipo consideran que su llegada puede aportar experiencia, nuevas metodologías de trabajo y una visión estratégica clave en una etapa donde ya comienzan a delinearse las bases técnicas del monoplaza de 2027.
Por eso, más allá del resultado inmediato en Montreal, el Gran Premio de Canadá aparece también como el inicio de una nueva fase para Racing Bulls, que busca consolidarse como uno de los protagonistas más competitivos de la zona media de la Fórmula 1.