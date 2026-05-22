Más exigencia

La F1 2026 y una carga cada vez más pesada para el piloto

La Fórmula 1 de 2026 llegó con autos más eficientes, más energía eléctrica y una forma distinta de administrar la potencia. Pero detrás de esa evolución técnica empezó a aparecer una preocupación cada vez más visible: el piloto tiene demasiadas cosas para resolver al mismo tiempo dentro del cockpit.