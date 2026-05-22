La previa del Gran Premio de Canadá también tuvo ruido fuera de la pista. En el paddock de Montreal, Esteban Ocon y Ayao Komatsu salieron a desmentir con firmeza los rumores que hablaban de una supuesta interna dentro de Haas, una discusión entre ambos y hasta una posible salida anticipada del piloto francés del equipo.
Ocon y Komatsu salieron a desmentir los rumores de crisis en Haas
El piloto francés y el jefe del equipo negaron una ruptura interna tras las versiones surgidas luego de Miami. Ambos fueron tajantes en Montreal y aseguraron que no hubo discusiones ni riesgo de salida anticipada.
Las versiones habían tomado fuerza después del Gran Premio de Miami, en medio de un inicio de temporada complicado para Ocon. El francés apenas suma un punto en el campeonato, mientras que su compañero Oliver Bearman acumula 17 en las primeras fechas, un contraste que alimentó las especulaciones alrededor de su futuro.
Ocon fue contundente al referirse al tema y calificó las versiones como historias “fabricadas”. Además, cuestionó la falta de rigor de los rumores, al remarcar que incluso se había mencionado de manera incorrecta el nombre de Komatsu. Para el piloto, el asunto no fue menor: aseguró que este tipo de publicaciones también impactan en su familia, sus patrocinadores y el entorno del equipo.
Komatsu, por su parte, fue todavía más duro. El jefe de Haas negó cualquier enfrentamiento con Ocon y aseguró que no hubo ninguna discusión en Miami. “No tiene ningún fundamento”, sostuvo el japonés, quien calificó las versiones como “absolute bullshit” y dejó claro su malestar por la repercusión que tomó el tema.
Más allá del cruce mediático, Haas intenta concentrarse en lo deportivo. El equipo llega a Canadá con la necesidad de recuperar rendimiento y cortar una semana marcada por especulaciones. Para Ocon, el desafío será empezar a revertir un comienzo adverso; para Komatsu, mantener unido al grupo en una etapa en la que el desarrollo del auto empieza a ser decisivo.
En Montreal, antes de la puesta en marcha, Haas tuvo que apagar un incendio de paddock. Y lo hizo con un mensaje compartido: no hay ruptura, no hay salida anticipada y el foco vuelve a estar donde más importa, en los resultados y en la evolución del auto.