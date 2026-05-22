Nicolás Varrone empezó el fin de semana de Canadá con una actuación sólida en la Fórmula 2. En su primer contacto con el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el piloto de Ingeniero Maschwitz logró meterse entre los protagonistas de la práctica libre y terminó cuarto con el auto de Van Amersfoort Racing.
Varrone dio una buena señal en Montreal y arrancó entre los de adelante en la Fórmula 2
El piloto argentino se ubicó cuarto en la práctica libre de la FIA F2 en el circuito Gilles Villeneuve. Con el auto de Van Amersfoort Racing, sumó kilómetros importantes en su primera experiencia en Canadá y dejó buenas sensaciones antes de la clasificación.
El argentino completó 24 vueltas sobre el trazado canadiense de 4.361 metros y marcó un tiempo de 1m22s701. La referencia de la sesión fue Alex Dunne, con 1m22s524, por lo que Varrone quedó a menos de dos décimas del mejor registro. En una categoría donde las diferencias suelen ser mínimas, el resultado aparece como una señal alentadora para encarar el resto del fin de semana.
Más allá del puesto, lo importante para Varrone fue la rápida adaptación a un circuito exigente, con muros cercanos, frenadas fuertes y poco margen para el error. Montreal no perdona excesos y, en ese contexto, el argentino consiguió girar con ritmo, sumar información y mantenerse dentro del grupo de punta.
La práctica también tuvo un momento delicado en el comienzo, cuando Kush Maini se pasó en el frenaje de la horquilla y comprometió la trayectoria del piloto argentino. Varrone reaccionó a tiempo, abrió la línea y evitó un contacto que podía haber condicionado su sesión. Ese episodio no le impidió continuar con su plan de trabajo y completar una tanda productiva.
Sobre el cierre, el bonaerense debió detener su auto a un costado de la recta previa a boxes, en una sesión que terminó con banderas amarillas. El equipo Van Amersfoort Racing quedó abocado a revisar la unidad para detectar el origen del inconveniente y dejar todo listo de cara a la clasificación.
El buen inicio en Canadá llega en un momento importante para Varrone, que sigue construyendo experiencia dentro de la Fórmula 2. Después de haber mostrado velocidad en Miami, donde ya había tenido una clasificación competitiva, el argentino volvió a dejar una señal positiva en una pista nueva para él.
La clasificación que se pondrá en marcha a las 15.00 horas de Argentina será clave para ordenar sus chances del fin de semana. En una categoría tan pareja, largar adelante puede marcar la diferencia, especialmente en un circuito como Montreal, donde las neutralizaciones, los errores y la estrategia suelen tener un peso decisivo.