Varrone dio una buena señal en Montreal y arrancó entre los de adelante en la Fórmula 2

¡SE QUEDÓ NICO! Ya finalizada la sesión de práctica en el #CanadianGP, donde Varrone finalizó CUARTO, el auto del piloto argentino se frenó al costado de la pista camino a boxes... ¿Qué le habrá pasado?



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