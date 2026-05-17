La Fórmula 2 volverá a la actividad este fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde Nicolás Varrone tendrá una nueva oportunidad para confirmar su adaptación a la categoría. La cita canadiense se disputará del 22 al 24 de mayo, como telonera del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, y marcará otro capítulo importante para el piloto argentino dentro de una temporada que lo encuentra en pleno proceso de aprendizaje.
Varrone quiere confirmar en Canadá el salto que mostró en Miami
El argentino afrontará una nueva fecha de la Fórmula 2 en Montreal, en el marco del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Llega con buenas sensaciones después de haber sido protagonista en Miami y buscará sostener ese crecimiento junto al Van Amersfoort Racing.
Varrone, integrante del equipo Van Amersfoort Racing, llega a Montreal después de haber dejado muy buenas señales en Miami. Allí consiguió una destacada clasificación al ubicarse sexto, fue cuarto en la Carrera Sprint y luego terminó 13° en la competencia principal, en una prueba marcada por la lluvia y por condiciones cambiantes que condicionaron sus posibilidades de cerrar más adelante.
En la previa del fin de semana canadiense, el piloto de Ingeniero Maschwitz fue claro sobre el objetivo: “Mi objetivo es ser lo más competitivo posible y a eso me refiero a un fin de semana como el de Miami, fuimos rápidos y protagonistas. Sería bueno reafirmar lo que hicimos en Miami en Canadá, eso nos va a dar un empujón, tanto a mí como al equipo”.
La frase resume bien el momento de Varrone. No se trata solamente de buscar un resultado puntual, sino de empezar a transformar las buenas apariciones en una tendencia. Su paso a la Fórmula 2 representa un cambio fuerte dentro de su carrera, ya que venía de construir prestigio internacional en la resistencia, con triunfos importantes como las 24 Horas de Le Mans 2023 en la clase LMGTE Am. Ahora, el desafío es otro: adaptarse a un monoplaza exigente, a carreras más cortas, a largadas detenidas, clasificación milimétrica y gestión de neumáticos en un contexto de altísima exposición.
En ese sentido, Miami funcionó como una primera señal concreta. Varrone mostró velocidad a una vuelta, capacidad para largar bien y ritmo para sostenerse en el lote competitivo. Incluso, después de ese fin de semana, reconoció que dentro del propio equipo quedaron sorprendidos por su rendimiento. “En el equipo me preguntaron qué hice, que no vieron nunca una largada tan rápida”. Y agregó: “Terminé muy contento en lo personal con el progreso, nadie se esperaba tener un fin de semana así. Motiva mucho”.
Desde el análisis, el punto clave será sostener el rendimiento durante todo el fin de semana. En Miami ya hubo velocidad; ahora el paso siguiente es confirmar consistencia. En una categoría tan pareja como la F2, largar adelante cambia por completo el panorama, y Varrone ya demostró que puede hacerlo. Montreal le exigirá adaptación rápida, porque habrá poco margen para corregir errores antes de la clasificación.
Horarios de Nicolás Varrone en Canadá — hora argentina
Viernes 22 de mayo
Entrenamiento libre F2: 11:05 a 11:50
Clasificación F2: 15:00 a 15:30
Sábado 23 de mayo
Carrera Sprint F2: 15:10 a 16:00
Domingo 24 de mayo
Carrera principal F2: 13:05 a 14:10
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