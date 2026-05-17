Fórmula 2

Varrone quiere confirmar en Canadá el salto que mostró en Miami

El argentino afrontará una nueva fecha de la Fórmula 2 en Montreal, en el marco del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Llega con buenas sensaciones después de haber sido protagonista en Miami y buscará sostener ese crecimiento junto al Van Amersfoort Racing.