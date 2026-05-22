F1

Antonelli dominó una práctica caótica en Canadá y Colapinto quedó sin tiempos

El joven piloto de Mercedes encabezó el 1-2 del equipo alemán en la única tanda libre del fin de semana Sprint en Montreal. La sesión tuvo tres banderas rojas, pruebas de luces de la FIA, accidentes y un problema en la unidad de potencia que dejó a Franco Colapinto sin poder girar con normalidad.