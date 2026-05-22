La Fórmula 1 abrió el Gran Premio de Canadá con una práctica libre cargada de situaciones poco habituales. En una sesión interrumpida por tres banderas rojas, con accidentes, problemas mecánicos y hasta una marmota en pista, Andrea Kimi Antonelli volvió a marcar el camino y fue el más rápido en el circuito Gilles Villeneuve.
Antonelli dominó una práctica caótica en Canadá y Colapinto quedó sin tiempos
El joven piloto de Mercedes encabezó el 1-2 del equipo alemán en la única tanda libre del fin de semana Sprint en Montreal. La sesión tuvo tres banderas rojas, pruebas de luces de la FIA, accidentes y un problema en la unidad de potencia que dejó a Franco Colapinto sin poder girar con normalidad.
El italiano cerró su mejor vuelta en 1m13s402 y encabezó un nuevo 1-2 de Mercedes, escoltado por George Russell, que quedó a 142 milésimas. Lewis Hamilton completó los tres primeros lugares con Ferrari, mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen cerraron el top cinco. Los McLaren, que venían de mostrar un salto importante en Miami, terminaron más retrasados, con Lando Norris sexto y Oscar Piastri séptimo.
La tanda tuvo desde el inicio un clima especial. Al tratarse de un fin de semana Sprint, los equipos salieron rápido a pista porque no había margen para perder tiempo: esa era la única práctica antes de la clasificación para la carrera corta. Además, la FIA aprovechó la sesión para probar un sistema de luces traseras de distintos colores, pensado para indicar el estado de entrega de energía de la unidad de potencia y mejorar la seguridad en pista.
Para Franco Colapinto, el arranque fue el peor posible. El argentino apenas pudo completar la vuelta de instalación con su Alpine. En los primeros minutos, el auto perdió respuesta y el piloto reportó por radio problemas con el acelerador. Luego, el equipo confirmó que el inconveniente estuvo vinculado a la unidad de potencia, lo que le impidió volver a pista y registrar un tiempo válido.
El contratiempo tiene un peso mayor por el formato del fin de semana. En Montreal, donde los muros están cerca, las frenadas son fuertes y la confianza se construye vuelta tras vuelta, Colapinto quedó sin referencias propias antes de salir a clasificar. Para Alpine, la prioridad pasó rápidamente a revisar el auto y dejarlo en condiciones para la Sprint Qualy.
La primera interrupción de la práctica llegó por Liam Lawson, quien quedó detenido con su Racing Bulls al costado de la pista. Más tarde, Alexander Albon protagonizó uno de los momentos más llamativos del ensayo: el piloto de Williams golpeó contra las barreras en la zona de la curva 7, después de encontrarse con una marmota en el trazado. El impacto dañó su auto y obligó a una nueva bandera roja.
Con la sesión extendida para recuperar parte del tiempo perdido, Mercedes empezó a mostrar su fortaleza. Russell y Antonelli se alternaron en la cima durante buena parte del entrenamiento, primero con neumáticos duros y luego con blandos. En el tramo final, Antonelli marcó la diferencia y dejó una referencia que ya nadie pudo mejorar.
El cierre también tuvo tensión. Russell sufrió un trompo con un leve toque contra las barreras, mientras que Esteban Ocon golpeó con su Haas a la salida de la chicana de las curvas 3 y 4. Ese accidente provocó la tercera bandera roja de la práctica, a pocos minutos del final, y terminó de congelar la clasificación.
Fernando Alonso se metió décimo con Aston Martin, en una señal algo más alentadora para un equipo que viene intentando dejar atrás un inicio de año complicado. Carlos Sainz, con Williams, finalizó decimoquinto, sin poder aprovechar los neumáticos blandos por las interrupciones.
La primera imagen de Canadá dejó a Mercedes nuevamente arriba y a Antonelli en estado de confianza. Pero también expuso la dificultad de un fin de semana donde no hay tiempo para corregir. Para Colapinto, el desafío será todavía mayor: deberá afrontar la clasificación Sprint casi sin rodaje previo y con la necesidad de recuperar terreno desde el primer intento serio.