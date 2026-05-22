Franco Colapinto logró avanzar a la segunda parte de la clasificación Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, en una jornada que había comenzado con complicaciones para el piloto argentino y para el equipo Alpine en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
Colapinto rescató una buena clasificación Sprint en Canadá tras un viernes cuesta arriba
El argentino avanzó a la SQ2 en Montreal luego de casi no poder girar en la práctica libre por un problema técnico en su Alpine. Finalmente quedó 13° y largará desde esa posición en la carrera Sprint.
El viernes arrancó cuesta arriba para Colapinto, que prácticamente no pudo completar trabajo en pista durante la única práctica libre del fin de semana. Su Alpine presentó un inconveniente de tipo eléctrico en los primeros minutos de la sesión, situación que lo obligó a regresar a boxes y le impidió volver a girar con normalidad. Desde el equipo trabajaron contrarreloj para dejar el auto en condiciones antes de la Sprint Qualy.
Con muy poca referencia previa, el argentino salió a clasificar en un contexto exigente, propio de un fin de semana con formato Sprint, donde los márgenes de preparación son mínimos. En la SQ1, Colapinto abortó su primer intento, pero luego pudo cerrar una vuelta que lo mantuvo con chances de avanzar. La tanda quedó condicionada por la bandera roja provocada por el accidente de Fernando Alonso, y tras la reanudación nadie logró mejorar de manera significativa.
Ese escenario le permitió a Colapinto asegurar su lugar en la SQ2, un paso importante los problemas que había sufrido el auto en el inicio de la actividad. También quedaron al margen de la sesión Liam Lawson y Alex Albon: el piloto de Williams no pudo participar después de los daños sufridos en la práctica al golpear con una marmota y Lawson quedó fuera por una falla hidráulica.
En la segunda parte de la clasificación, Colapinto volvió a salir rápidamente a pista y buscó meterse entre los diez mejores. Sin embargo, la mejora de sus rivales lo fue relegando en el clasificador y terminó ubicado 13°, a 1s676 de la referencia de la tanda, de esta manera, el argentino partirá desde esa posición en la carrera Sprint del sábado.
Más allá del resultado final, el dato positivo para Colapinto fue haber podido recuperar una jornada que había comenzado de la peor manera. En un circuito exigente y con una sola práctica disponible, avanzar a SQ2 representó una respuesta valiosa para el argentino y para Alpine, que pudo poner el auto nuevamente en pista después del contratiempo inicial.