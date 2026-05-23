En otro de los partidos revancha de la primera etapa de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, Colón de Santa Fe recibía este sábado la visita de Barrio Oeste de Gálvez en el campo auxiliar Rafael Batres ubicado en el extremo sur de la capital provincial.
Colón goleó a Barrio Oeste en el Batres y se instaló en la segunda fase de la Copa Santa Fe
El equipo dirigido por Ramiro Ledesma se impuso claramente sobre la formación de Gálvez y sacó boleto a la siguiente etapa. Lourdes Largeaud, Noralí Rodríguez y Valentina Aguiar en dos ocasiones anotaron los tantos sabaleros. En la próxima fase chocará con el vencedor de la serie entre El Quillá y CECI.
Tras el 3 a 2 conseguido como visitante en la ida, las sabaleras y las "naranjas" se volvían a ver las caras para definir el pasaje a la segunda etapa del certamen provincial
Con una sólida tarea colectiva, sustentada en la buena labor de sus defensoras y la contundencia de sus delanteras, las dirigidas por Ramiro Ledesma no dejaron dudas y ganaron 4 a 0 en la vuelta de esta serie que marcó su debut en la Copa Santa Fe.
Lourdes Largeaud en el primer tiempo abrió el marcador mientras que Noralí Rodríguez y la gran figura de la tarde, Valentina Aguiar, en dos oportunidades anotaron los tantos sabaleros para el 7 a 2 global y el boleto a la siguiente instancia donde se medirán con el vencedor de la llave entre El Quillá y CECI de Gálvez.
En la ida, el representante de Liga Santafesina se impuso 1 a 0 en condición de visitante y la revancha se juega este domingo en la capital provincial.
Sin dejar dudas
Desde el inicio del partido, la formación galvense salió con decisión a jugar de igual a igual, instalando mucha gente en campo adversario sabiendo que estaban obligadas a ganar para revertir la llave. Colón se paró con solidez desde su última línea y avanzaba con velocidad y sobre los costados.
Cuando el reloj superaba los 11 minutos de juego, y en la primera chance clara frente a los arcos, el sabalero no perdonó y abrió el marcador para ampliar su ventaja en la serie. Un tiro libre lejano de Lourdes Largeaud sorprendió a la arquera visitante y se clavó en el fondo de la red para el 1 a 0 local.
En la siguiente, pudo estirar distancias Colón con un potente disparo de la capitana Carrizo que se fue apenas desviado en 13. Con la urgencia de llegar al gol para mantener intactas sus ilusiones de clasificar, Barrio Oeste siguió buscando con más voluntad que ideas, chocando una y otra vez contra la firme dupla de centrales rojinegra.
Tras un largo rato sin chances claras, las naranjas estuvieron a punto de conseguir el empate en 35, con un centro que Leguiza intentó despejar y casi transforma en el 1 a 1. El primer tiempo se cerró con otra clara situación situación para el local, cuando Valentina Aguiar desbordó por la derecha y definió cruzado y apenas desviado.
El triunfo por la mínima del equipo santafesino era justo pero muy trabajado ante una formación de Oeste que vino a plantar batalla en la capital de la provincia.
En el arranque del segundo tiempo, cuando apenas había pasado un minuto, las sabaleras volvieron a estar cerca del segundo, nuevamente con la definición de Aguiar que despejaron sobre la línea de gol.
Nuevamente a los 12, el equipo local llegó a fondo y tuvo su premio. Un contragolpe con superioridad numérica derivó en la asistencia de Aguiar y la definición de la recién ingresada Noralí Rodríguez, que en la primera que tocó dejó sin chances a la arquera para poner el 2 a 0 que empezaba a liquidar la serie.
Un par de minutos más tarde, pasados los 15, Valentina Aguiar transformó el resultado en goleada luego de quedar mano a mano con la arquera y definir con certeza para estampar el 3 a 0 que aseguraba el pasaje de Colón a la segunda etapa de la Copa Santa Fe.
A los 20, y con el partido sentenciado, Aguiar se terminó de convertir en la gran figura de la tarde luego de anticipar a la arquera y resolver con el arco vacío para establecer el 4 a 0.
Más allá de algunos intentos en ambos costados de la cancha, el final no trajó más emociones y el partido se cerró con el festejo de las jugadoras sabaleras y de la buena cantidad de público que se acercó al Batres a acompañarlas en este debut absoluto en la Copa Santa Fe.
Marcando el crecimiento que la disciplina ha tenido en el último tiempo, el femenino de Colón sorteó con éxito la ronda inicial del certamen provincial y va por más con un equipo que combina experiencia con juventud y mucho talento.
En el otro partido del sábado, en la ciudad de San Lorenzo, Defensores de Barrio Vila igualó 1 a 1 con Morning Star de Rosario. Con ese marcador, el boleto a la siguiente fase fue para el representativo de la cuna de la bandera, que logró defender con éxito la ventaja de 3 a 1 conseguida el lunes pasado en condición de local.
La síntesis
COLÓN: 1- Naira Lacuadra, 2- Agostina Martínez, 3- Ana Leguiza, 4- Yoselin Fregonese, 5- Elizabet Moreyra, 6- Lourdes Largeaud, 7- Valentina Aguiar, 8- Eluney Miño, 9- Andrea Acosta, 10- Daniela Villarroel, 11- Joana Carrizo. DT
BARRIO OESTE: 1- Ivón Cardozo, 2- Jesica Albornoz, 3- Ainelén Bordón, 4- Valentina Molina, 5- Abril Ramos, 6- Nadia Tessa, 7- Evelin Ramos, 8- Brisa Acevedo, 9- Jesica Ríos, 10- Milagros Tessa, 11- Estefanía Suárez. DT
Goles: En el primer tiempo, a los 12 min. Largeaud (C); en el segundo tiempo, a los 12 min. Rodríguez (C), a los 16 y 20 min. Aguiar (C)
Cambios: En el segundo tiempo, a los 10 min. 13- Nicole Sosa y 16- Noralí Rodríguez por Acosta y Villarroel (C); a los 15 min. 15- Milagros Cabrera por Fregonese (C); a los 19 min. 14- Martina Pucheta por Moreyra y 17- Pilar Patiño por Miño (C); 13- Sabrina Pujol por Bordón, 16- Milagros Santa Cruz por Molina y 18- Delfina Ramos por Tessa (BO); a los 21 min. 17- Morena Lencina por Ramos (BO) y a los 26 min. 12- Natalia Allioni por Cardozo (BO)
Árbitro: Rodrigo Pérez - Liga Rafaelina.
Estadio: Campo auxiliar Rafael Batres - Colón de Santa Fe.