4 a 0 en la revancha y 7 a 2 en el global

Colón goleó a Barrio Oeste en el Batres y se instaló en la segunda fase de la Copa Santa Fe

El equipo dirigido por Ramiro Ledesma se impuso claramente sobre la formación de Gálvez y sacó boleto a la siguiente etapa. Lourdes Largeaud, Noralí Rodríguez y Valentina Aguiar en dos ocasiones anotaron los tantos sabaleros. En la próxima fase chocará con el vencedor de la serie entre El Quillá y CECI.