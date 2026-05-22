Colón, único puntero de su zona antes de arrancar esta fecha e invicto en el Cementerio de los Elefantes con el empuje de su gente, espera una verdadera multitud en sus tribunas para el cruce de este domingo a las 18 frente a Mitre de Santiago del Estero. De los 32.000 socios que hoy tiene Colón hay unos 26.000 con la cuota al día y que están en condiciones de ingresar con su carné al Brigadier López.
Colón tiene 32.000 socios y son 26.000 con cuota al día: ¿cómo pagar?
El equipo de Ezequiel Medrán llega como único líder de su zona al partido contra los santiagueños de Mitre en el Cementerio de los Elefantes. Sarmiento por Lértora y la chance que Olmedo juegue en la cueva por Rasmussen.
Cinco categorías: 32.000 socios sabaleros
Esos 32.000 socios se dividen en cinco categorías: Pleno, Interior, Deportistas, Vitalicios y los tradicionales Honorarios. Y de ese número imponente, son 26.000 los que tienen la cuota al día para poder ingresar con su carné al partido del domingo.
¿Qué pasa con los otros 6.000 socios sabaleros en cuanto a las modalidades de pago para ver Colón puntero-Mitre este domingo a las 18 en el Cementerio de Elefantes?. Hay dos formas para poder ponerse al día y quedar habilitados. Por un lado, el pago físico en la sede del Club Atlético Colón, que estará activa todo este viernes y el sábado hasta la hora 13.
Por el otro, el sistema de Boletería VIP: “Se realiza el pago mediante la plataforma y automáticamente el carné queda habilitado. Es más, hasta lo puede hacer alguien el mismo domingo con el partido empezado, se habilita en el carné, impacta en el molinete e ingresa a la cancha”.
Como se sabe, en virtud de la gran cantidad de gente que está concurriendo al estadio del Barrio Centenario, el propio Ministerio de Seguridad analizó el “desborde” de los últimos partidos en Santa Fe.
"La problemática puntual es que la popular sur está cargando más gente que la popular norte debido a que cada socio nuevo que se registra en la institución es asignado automáticamente a ese sector", explicó Peverengo.
Ante este panorama, y para corregir las severas complicaciones del último partido —donde se generó un "cuello de botella" que provocó que muchos espectadores lograran ingresar recién a los 40 minutos del primer tiempo—, las autoridades resolvieron modificar sustancialmente el esquema de contención.
Si bien los hinchas seguirán ingresando por la habitual cancha auxiliar, se incrementará de 4 a 10 la cantidad de bretes de contención para agilizar la circulación.
Asimismo, el punto de control se trasladará más cerca de la zona de los portones. Allí se verificará de manera consecutiva el control policial, el programa Tribuna Segura y la validación de carnets por parte del personal de Utedyc. Una vez sorteada esa línea, los hinchas quedarán habilitados para ingresar a las gradas mediante la apertura en simultáneo de dos accesos: la puerta 6 y la puerta 7.
Al ser consultado sobre si estas reformas demandarán un incremento en las dotaciones policiales, el vocero ministerial descartó un aumento en el número neto de uniformados, pero anticipó una profunda reorganización interna.
"Lo que se hace puntualmente es una refuncionalización y redistribución de los efectivos", aclaró. De este modo, se reubicarán agentes en los puntos críticos del estadio y se incrementará la presencia de personal de Utedyc en los puestos de validación.
La Seguridad y el once de Medrán
Por último Peverengo concluyó afirmando que el número actual de trabajadores policiales es el adecuado, siempre que se sostenga una estrategia de reubicación inteligente que permita colaborar con las instituciones deportivas sin descuidar el esquema general de seguridad pública en las calles lindantes.
En cuanto a lo futbolístico en sí del equipo puntero que conduce Ezequiel Medrán, hay un cambio obligado y una modificación por decisión del propio entrenador en el once titular.
Como se sabe, el desgarro de Federico Lértora genera una baja que es importante en todo sentido: lo futbolístico, lo táctico y lo anímico que genera el campeón 2021. Esta vez, para jugar de local, Medrán “rompe” el triple “5” y realiza una intervención ofensiva, tirando a campo al habilidoso Darío Sarmiento en reemplazo de Lértora.
El otro retoque es en la cueva, donde Sebastián Olmedo tendría la posibilidad de jugar como titular en su puesto natural, ya que por ahora agregó minutos “dando una mano” en la zona de medios. Quien saldría sería Rasmussen, que si bien viene jugando “cargado físicamente”, no tendría mayores problemas para mantenerse.
El tema particular es que los dos zagueros titulares, tanto el capitán Pier Barrios como Federico Rasmussen, están “colgados” con cuatro amarillas cada uno al mismo tiempo.
Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Matías Muñoz e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; Alan Bonansea sería el once titular de Colón puntero.
En cuanto al rival sabalero, el Diario Panorama de Santiago del Estero informa que “en medio de la preparación para el partido frente a Colón de Santa Fe por la fecha 15 de la Primera Nacional, en Mitre se confirmó una noticia poco alentadora: Claudio Salto sufrió un desgarro en el pectoral derecho y continuará fuera de las canchas por al menos diez días más”.
El delantero ya había estado ausente en el último compromiso frente a San Miguel, y tras los estudios realizados en las últimas horas se confirmó la lesión muscular que lo dejará descartado también para el próximo encuentro ante el Sabalero.
La baja representa un golpe importante para el equipo aurinegro, ya que Salto venía siendo una pieza habitual dentro del esquema ofensivo y uno de los futbolistas con mayor desequilibrio en ataque.
Desde el cuerpo técnico siguen de cerca la evolución del atacante y mantienen expectativas de que pueda regresar para el compromiso frente a Deportivo Morón, aunque por el momento no quieren apresurar los tiempos de recuperación y evaluarán su respuesta física día a día.
Mientras tanto, el plantel continúa entrenándose intensamente de cara al viaje a Santa Fe. En la práctica de este jueves, el grupo realizó trabajos de campo con fútbol reducido y ejercicios físicos de alta intensidad, cerrando la jornada con tareas de gimnasio.
Mitre buscará sobreponerse a la ausencia de Salto e intentar sumar en una parada complicada frente a Colón, en un partido importante para seguir prendido en la pelea dentro de la Primera Nacional.