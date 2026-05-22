Se espera una multitud este domingo

Colón tiene 32.000 socios y son 26.000 con cuota al día: ¿cómo pagar?

El equipo de Ezequiel Medrán llega como único líder de su zona al partido contra los santiagueños de Mitre en el Cementerio de los Elefantes. Sarmiento por Lértora y la chance que Olmedo juegue en la cueva por Rasmussen.