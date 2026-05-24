Atlético ratificó su superioridad y aseguró su lugar en la siguiente instancia de la Copa Santa Fe femenina. En el encuentro de vuelta correspondiente a la primera fase del certamen provincial, el conjunto dirigido por Pablo Rebossio venció este domingo a El Cadi de San José del Rincón por 3 a 1 en el Predio "Tito" Bartomioli.
Atlético volvió a ganar y avanzó de fase en el fútbol femenino
Las Celestes derrotaron 3 a 1 a El Cadi de San José del Rincón en el partido de vuelta y sellaron la clasificación con un contundente 6 a 1 en el resultado global.
Las Celestes ya habían sacado ventaja en el primer compromiso y volvieron a imponerse para cerrar la serie con un amplio 6 a 1 en el global. Los goles del equipo ganador fueron convertidos por Pilar Corzo, Lara Seballos y Ana González.
Con este resultado, Atlético continúa su camino en la competencia provincial y ahora aguarda por su próximo rival. Además, el equipo tendrá una pausa en la actividad oficial, ya que este fin de semana no habrá fecha correspondiente a la Primera B de AFA.
Por otra parte, la Copa Santa Fe tendrá continuidad para otro representante de la región. El próximo martes, desde las 20, 9 de Julio buscará revertir la serie frente a Atlético San Jorge en condición de visitante. En el encuentro de ida, el conjunto de San Jorge se impuso por 2 a 1.