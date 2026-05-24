Por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino, Social Lux de Rosario venció 4-2 a Santa Catalina de Capitán Bermúdez y cerró un global de 5-2 para clasificar a la próxima instancia.
Social Lux sacó la chapa de campeón, goleó y clasificó a los octavos de final de la Copa Santa Fe
El elenco rosarino venció 4-2 a Santa Catalina de Capitán Bermúdez y cerró la llave de dieciseisavos con un final de 5-2
Este domingo, y de local, las vigentes campeonas del certamen organizado por el Gobierno Provincial, reafirmaron lo hecho en el partido de ida, en el que se habían hecho de un triunfo 1-0.
En un primer tiempo por demás de intenso, Santa Catalina pegó rápido. A los dos minutos de juego y tras un rápido avance por derecha, que no necesitó más de dos toques, Valentina Longhi sacó un remate inatajable y puso el 1-0 parcial.
Fue la única aproximación clara del elenco de Capitán Bermúdez en la primera etapa, y le alcanzó para irse al vestuario con la ventaja y el empate en la llave.
Sin embargo, el que más propuso, obligado y de local, fue Social Lux. Un tiro en el travesaño de Pamela Chindamo fue lo más claro. Nerina Carruthchers sacó un tiro que se fue rozando por arriba el arco y la arquera de Santa Catalina, en dos oportunidades, también ayudó a que el marcador no se moviera.
En el segundo tiempo la dinámica fue similar, pero hasta los 30 minutos de juego, el desarrollo fue más parejo, lo que posibilitó el segundo grito de Santa Catalina. A los 10 minutos, Victoria Palacios sacó un remate desde afuera y anotó el 2-0 para la visita.
Con el resultado en contra, las locales sacaron chapa de campeonas y lo dieron vuelta. Primero llegó el tanto de Pamela Chindamo, que la pudo agarrar después de que quedó boyando en el área.
Minutos después, la autora del segundo tanto del equipo de capitán Bermúdez vio la roja por doble amarilla.
Con una jugadora menos y el aire de los cambios, Mercadito se acomodó y llegó la lluvia de goles. Brisa Cortes anotó el empate, Evelyn Peralta fue la encargada del 3-2 y Nerina Carruthchers selló el marcador.
Así, las defensoras del título revirtieron el resultado ante su gente, cerraron la llave 5-2 y sacaron pasaje para los octavos de final.
Cruce de rosarinos
Tras la victoria, las jugadoras de Social Lux festejaron posando con el cheque, entregado por el concejal de Rosario Damián Pullaro y con su gente, que desplegó banderas y bengalas de colores verde y blanco.
Ahora habrá cruce de rosarinos, ya que Mercadito deberá enfrentarse a Morning Star. Las “Chinches” dejaron en el camino el sábado a Club Barrio Vila de San Lorenzo.
Síntesis
Social Lux (4): Julieta Espósito, Valentina Flores, Lara Groia, Pamela Chindamo, María Ligia Llera, Janise Busquet, Nerina Carruchthers, Rocío Serra, Joana Benítez, Brisa Cortes, Giuliana Nebuloni. Suplentes: Micaela Palacios, Magali Acosta, Evelyn Peralta, Lourdes Maldonado, Malena Biolatto Bravatti, María Sol López, Guadalupe Guevara. DT: Mauro Palacios.
Santa Catalina (2): Sofia Aquino, Nicoz Aranza, Karen Arce, Nadia Capo, Ludmila Cappello, Daiana Cruz, Marilin Fernández, Uma Giménez, Fiama González, Rosalía González, Valentina Longhi. Suplentes: Ariana Miller, Daniela Ortiz, Evelin Ortiz, Victoria Palacios, Karen Rodríguez, Luciana Santos, Aneley Zapata. DT: Damián Strehmel.
Goles: Chindamo, Cortes, Carruchthers, Peralta (SL); Longhi, Peralta (SC).
Árbitros: Candela Díaz. ASS1: Gisel González. ASIS 2: Juan Sagario.