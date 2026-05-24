ADIUR, con la obligación de dar vuelta una llave desfavorable, hizo los deberes y se pasó de goles. En Rosario, las Naranjas se impusieron 8-0 ante Barrio Quinta, de Capitán Bermúdez.
Goleada y clasificación: ADIUR de Rosario dio vuelta la llave y se metió en los octavos de final de la Copa Santa Fe
El elenco rosarino venció 8-0 a Barrio Quinta de Capitán Bermúdez y clasificó a la próxima etapa del torneo provincial
El partido del domingo, por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino, no tuvo nada que ver con el que disputaron los equipos el fin de semana pasado en Capitán Bermúdez. En aquel cruce, las locales se impusieron 2-0 y llegaron a Rosario con una buena ventaja.
El segundo capitulo de la llave estuvo marcado por una notable superioridad de ADIUR, trasladada al marcador.
Desde el inicio del cruce, fue todo para las locales. A minutos de iniciado el juego, llegó el primero de los cinco goles de la primera etapa. Maira Sánchez, ex jugadora de Rosario Central en AFA, fue la encargada de abrir el marcador.
Emilia Boccalini, delantera y capitana, anotó los dos siguientes y Antonella Amicci, otra de las goleadoras de la jornada, sumó el primero de su cuenta personal por medio del tiro penal. A la futbolista le convirtieron falta dentro del área y lo cambió por gol.
Con el 5-0 en el inicio, poco pudo hacer Barrio Quinta en el sintético de Avenida Mongsfeld.
El complemento, fue más de lo que se venía viendo. Si bien el equipo de Capitán Bermúdez intentó llegar al descuento, las veces que remató al arco se encontró con la seguridad de Damaris González.
ADIUR, en tanto, no bajó la marcha y siguió atacando. Así, Amicci anotó dos goles más para sentenciar el resultado.
Se ilusiona con repetir
Tras la clasificación, el elenco rosarino recibió el cheque en manos del concejal Damián Pullaro.
Las Naranjas buscarán seguir siendo protagonistas del torneo organizado por el Gobierno Provincial, ya que en las últimas ediciones fue semifinalista (2025) y finalista en la edición 2024.
El rival del elenco rosarino saldrá del vencedor entre Newell’s de Rosario y Matienzo de Pujato.
Síntesis
ADIUR (8): Damaris González, Lara Varrenti, Maira Sánchez, Sofia Vera, Sofia Tedesco, Bianca Gazzaniga, María Sol Vázquez, Camila Siliberto, Emilia Boccalini, Antonella Amicci, Tania Genovar. Suplentes Yanina Perrino, Priscila Calabrese, María Emilia Sánchez, Camila Pasello, Carmela Macarrone, Mia Hernández, Josefina Luppi. DT: Mailén Lista Fernández.
Barrio Quinta (0): Azul Aguilera, Luna Albornoz, Abril Centurión, Keila Ibalo, Aylén Paterno, Gianella Robledo, Lara Sánchez, Joana Velázquez, Priscila Velázquez, Romina Villalba, Rosaura Villalba. Suplentes: María Luz Alen, Zaira Alen, Luana Lencina, Miriam Villalba. DT: Sergio Martínez.
Goles: Boccalini (4), Amicci (3), Sánchez.
Árbitro: Juan Alarcón. ASIS 1: Milena Ayala. ASIS 2: Juan Sánchez.