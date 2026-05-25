#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Rosario

Día patrio a puro pádel: Global y Esquina Dorrego clasificaron a la etapa regional de la Copa Santa Fe

Los clubes representarán a Rosario en la instancia final de la primera edición de la disciplina en la competencia provincial. Global, con un parcial de 8-4, se quedó con el título local.

La acción se desarrolló el sábado y el domingo en Global Pádel, La Cancha y Pádel Way. Foto: Bianca Ossola.La acción se desarrolló el sábado y el domingo en Global Pádel, La Cancha y Pádel Way. Foto: Bianca Ossola.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En Global Pádel se cerró este lunes patrio un fin de semana a puro pádel. En la sede rosarina se disputaron las finales de la etapa local de la primera edición de la Copa Santa Fe de la disciplina. Fue uno de los tres escenarios en los que cientos de deportistas compitieron en una histórica edición.

El pádel es una de las disciplinas que se sumó este 2026 a la Copa Santa Fe, y haciendo justicia al gran crecimiento que se dio en los últimos años en Rosario, compitieron 14 clubes y se inscribieron 360 jugadores.

El formato del certamen provincial tiene diferentes etapas: locales, regionales y las finales. Así después de dos jornadas de competencia, que se llevaron a cabo el sábado y el domingo, dos clubes rosarinos consiguieron el pasaje a la próxima instancia, la regional.

Global Pádel y Esquina Dorrego serán quienes representarán al pádel rosarino. Con la clasificación asegurada, llegó el momento de la definición de un campeón.

Desde las 10 de la mañana de este lunes se disputaron en la sede de calle Entre Ríos 542, un total de 12 finales, de la segunda a la séptima categoría, tanto en su rama femenina como masculina. El resultado terminó 8-3 para el club local que sumó al festejo de la clasificación, el quedarse con el titulo de la fase local.

Mirá tambiénPádel: 19 departamentos, cinco regiones y un campeón por equipo

La etapa clasificatoria

De esta etapa local participaron 14 clubes y se inscribieron 360 deportistas. La acción se desarrolló el sábado y el domingo en Global Pádel, La Cancha y Pádel Way.

Los participantes fueron: Avenida, Defensores de Cabín 9, Dorrego, Global, La Cancha, La Catedral, La Rinconada, Lavalle, Obsesión, Pádel Way, Power Pádel, Rosario Arena, Sports Center y Utopía.

Mirá tambiénCopa Santa Fe: ¡Debuta el pádel con 40 clubes y 1.000 jugadores!

Las finales

7ma damas: Lopergolo- Domínguez vs Zabala Bertello 6/2 6/4 (Global)

7ma caballeros: Astudilla-Matorras vs Melgarejo- Fulcheri 6/2 6/4 (Global)

6ta damas: Agraso- Cabrera vs Godoy-Segovia 6/2 6/1 (Global)

6ta caballeros: Ruiz-Cabral vs Carranza-Fernández 6/0 6/1 (Global)

5ta damas: Gorosito-Tazzioli vs Massa-Orderiz 6/1 6/2 (Global)

5ta caballeros: Abiad-Anmuth vs Parra-Colangelo 6/3 6/1 (Global)

En Rosario compitieron 14 clubes y se inscribieron 360 jugadores. Foto: Bianca Ossola.En Rosario compitieron 14 clubes y se inscribieron 360 jugadores. Foto: Bianca Ossola.

4ta damas: Sacchi-Segui vs Sánchez-Ferreti 3/6 6/2 6/3 (Dorrego)

4ta caballeros: Scheisohn-Pérez vs Cabrera-Cora 6/0 6/2 (Dorrego)

3ra caballeros: Belart-García vs Escudero-Foresi 6/3 6/3 (Global)

3ra damas: Olivera-Machado vs Lopergolo-Miklikowski 6/2 1/6 6/1 (Dorrego)

2da caballeros: Donofrio- Herrera w.o. (Global)

“Es importante que se haya sumado”

Juan Pablo Donofrio, es capitán y profesor de Global Pádel, y fue el encargado de recibir la Copa entregada por esta primera instancia por la referente del pádel rosarino y santafesino, Mónica Carey. Juega desde hace más de 20 años y tras la clasificación a la instancia regional de la Copa Santa Fe destacó: “Es un paso importantisimo para el pádel que se hagan este tipo de eventos”.

Global y Esquina Dorrego avanzaron a la etapa regional de la Copa Santa Fe. Foto: Bianca Ossola.Global y Esquina Dorrego avanzaron a la etapa regional de la Copa Santa Fe. Foto: Bianca Ossola.

Sobre la final ante Dorrego, analizó: “La empezamos mal, 1-3 y después en el segundo turno levantamos y conseguimos lo últimos cuatro puntos”.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Edición Impresa
Copa Santa Fe
Pádel
Rosario
Gobierno de la Provincia
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro