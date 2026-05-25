En Global Pádel se cerró este lunes patrio un fin de semana a puro pádel. En la sede rosarina se disputaron las finales de la etapa local de la primera edición de la Copa Santa Fe de la disciplina. Fue uno de los tres escenarios en los que cientos de deportistas compitieron en una histórica edición.
Día patrio a puro pádel: Global y Esquina Dorrego clasificaron a la etapa regional de la Copa Santa Fe
Los clubes representarán a Rosario en la instancia final de la primera edición de la disciplina en la competencia provincial. Global, con un parcial de 8-4, se quedó con el título local.
El pádel es una de las disciplinas que se sumó este 2026 a la Copa Santa Fe, y haciendo justicia al gran crecimiento que se dio en los últimos años en Rosario, compitieron 14 clubes y se inscribieron 360 jugadores.
El formato del certamen provincial tiene diferentes etapas: locales, regionales y las finales. Así después de dos jornadas de competencia, que se llevaron a cabo el sábado y el domingo, dos clubes rosarinos consiguieron el pasaje a la próxima instancia, la regional.
Global Pádel y Esquina Dorrego serán quienes representarán al pádel rosarino. Con la clasificación asegurada, llegó el momento de la definición de un campeón.
Desde las 10 de la mañana de este lunes se disputaron en la sede de calle Entre Ríos 542, un total de 12 finales, de la segunda a la séptima categoría, tanto en su rama femenina como masculina. El resultado terminó 8-3 para el club local que sumó al festejo de la clasificación, el quedarse con el titulo de la fase local.
La etapa clasificatoria
De esta etapa local participaron 14 clubes y se inscribieron 360 deportistas. La acción se desarrolló el sábado y el domingo en Global Pádel, La Cancha y Pádel Way.
Los participantes fueron: Avenida, Defensores de Cabín 9, Dorrego, Global, La Cancha, La Catedral, La Rinconada, Lavalle, Obsesión, Pádel Way, Power Pádel, Rosario Arena, Sports Center y Utopía.
Las finales
7ma damas: Lopergolo- Domínguez vs Zabala Bertello 6/2 6/4 (Global)
7ma caballeros: Astudilla-Matorras vs Melgarejo- Fulcheri 6/2 6/4 (Global)
6ta damas: Agraso- Cabrera vs Godoy-Segovia 6/2 6/1 (Global)
6ta caballeros: Ruiz-Cabral vs Carranza-Fernández 6/0 6/1 (Global)
5ta damas: Gorosito-Tazzioli vs Massa-Orderiz 6/1 6/2 (Global)
5ta caballeros: Abiad-Anmuth vs Parra-Colangelo 6/3 6/1 (Global)
4ta damas: Sacchi-Segui vs Sánchez-Ferreti 3/6 6/2 6/3 (Dorrego)
4ta caballeros: Scheisohn-Pérez vs Cabrera-Cora 6/0 6/2 (Dorrego)
3ra caballeros: Belart-García vs Escudero-Foresi 6/3 6/3 (Global)
3ra damas: Olivera-Machado vs Lopergolo-Miklikowski 6/2 1/6 6/1 (Dorrego)
2da caballeros: Donofrio- Herrera w.o. (Global)
“Es importante que se haya sumado”
Juan Pablo Donofrio, es capitán y profesor de Global Pádel, y fue el encargado de recibir la Copa entregada por esta primera instancia por la referente del pádel rosarino y santafesino, Mónica Carey. Juega desde hace más de 20 años y tras la clasificación a la instancia regional de la Copa Santa Fe destacó: “Es un paso importantisimo para el pádel que se hagan este tipo de eventos”.
Sobre la final ante Dorrego, analizó: “La empezamos mal, 1-3 y después en el segundo turno levantamos y conseguimos lo últimos cuatro puntos”.