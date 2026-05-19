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Pádel: 19 departamentos, cinco regiones y un campeón por equipo

La primera etapa abarca toda la bota y luego se agrupan en cinco regiones. La batalla decisiva con octavos, cuartos, semi y final, el mismo fin de semana de julio.

La Copa Santa Fe de pádel arranca este fin de semana en toda la provincia. Foto: Archivo.La Copa Santa Fe de pádel arranca este fin de semana en toda la provincia. Foto: Archivo.
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Para la Copa Santa Fe 2026 que dará inicio este fin de semana en la disciplina pádel se clasifican los dos equipos finalistas por cada departamento:

1- 9 de Julio: Tostado (cabecera), Villa Minetti, Santa Margarita

2- Belgrano: Las Rosas (cabecera), Armstrong, Bouquet, Montes de Oca.

3- Caseros: Casilda (cabecera), Arequito, Chabás, Bigand, Chañar Ladeado

4- Castellanos: Rafaela (cabecera), Sunchales, Frontera, Colonia Raquel, Colonia Bicha

5- Constitución: Villa Constitución (cabecera), Alcorta, Máximo Paz, Empalme Villa Constitución

6- Garay: Helvecia (cabecera), Cayastá, Saladero Cabal

7- General López: Venado Tuerto (cabecera), Firmat, Rufino, Villa Cañás

8- General Obligado: Reconquista (cabecera), Avellaneda, Villa Ocampo, Villa Guillermina

9- Iriondo: Cañada de Gómez (cabecera), Totoras, Carrizales

Pádel en expansión: Un fiscal nacional explica cómo se definen las categorías y qué se evalúa para ascenderEl pádel se suma a la lista de disciplinas de la Copa Santa Fe 2026.

10- La Capital: Santa Fe de la Vera Cruz (capital provincial), Santo Tomé, Sauce Viejo, Laguna Paiva

11- Las Colonias: Esperanza (cabecera), San Carlos Centro, Franck

12- Rosario: Rosario (cabecera), Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Arroyo Seco

13- San Cristóbal: San Cristóbal (cabecera), Ceres, Suardi, San Guillermo

14- San Javier: San Javier (cabecera), Romang

Los 19 departamentos tendrán competencia por la Copa Santa Fe. Foto: Archivo.Los 19 departamentos tendrán competencia por la Copa Santa Fe. Foto: Archivo.

15- San Jerónimo: Coronda (cabecera), Gálvez, San Genaro

16- San Justo: San Justo (cabecera), Gobernador Crespo, Videla

17- San Lorenzo: San Lorenzo (cabecera), Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán

18- San Martín: Sastre (cabecera), San Jorge, El Trébol, Cañada Rosquín

19- Vera: Vera (cabecera), Calchaquí, Margarita

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5 regiones en segunda fase

De los 19 departamentos, clasifican las dos parejas finalistas de cada región. Las regiones se dividirán del siguiente modo: REGIÓN 1: departamentos General Obligado, Vera y San Javier; REGIÓN 2: departamentos San Martín, Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio.

REGIÓN 3: departamentos San Justo, Garay, La Capital, Las Colonias y San Jerónimo; REGIÓN 4: departamentos Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Belgrano, Constitución y Caseros. REGIÓN 5: departamento General Lopéz.

En la etapa provincial se enfrentan en llave final las dos mejores parejas de cada región. Habrá dos octavos de final entre los 4 equipos que hayan clasificado en la segunda posición en la etapa regional: las regiones que se enfrentarán en esa instancia serán las que en la primera etapa departamental haya tenido menor números de equipos inscriptos.

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La etapa decisiva

Arrancarán en instancia de cuartos de final los cinco (5) equipos que hayan clasificado en primera posición en la etapa regional, más el segundo equipo que en la etapa departamental haya tenido mayor número de equipos inscriptos.

Todos estos enfrentamientos serán a eliminación simple, avanzando en la llave a las instancias de semifinal y final. Se aclara que los enfrentamientos de octavos de final y cuartos de final se jugarán el mismo día, dejando la etapa de semifinal y final para el día siguiente.

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