Una nueva edición del torneo P2 de Asunción tuvo su cierre el fin de semana pasado. Tras días de intensa competencia, Federico Chingotto y Alejandro Galán se impusieron en sets corridos a los Nº 1 Tapia y Coello, quienes llevan cuatro torneos sin títulos. “Fede” fue elegido el MVP de la final.
Más de 30.000 espectadores en una nueva edición del Premier Pádel en Asunción
El último domingo se disputaron las finales del torneo P2 de Premier Pádel en Asunción y las victorias fueron para las parejas Nº 2 del circuito en las dos ramas, venciendo a los mejores del ranking.
Entre las mujeres, una final repetida: Paula Josemaría y “Bea” González se impusieron en tres sets ante la argentina “Delfi” Brea y Gemma Triay. Esta final se disputó por cuarta vez consecutiva y el desenlace fue el mismo. Más de 30.000 personas pasaron por el Ueno COP Arena de la capital paraguaya a lo largo de la semana.
La final masculina
Los número uno del ranking masculino habían tenido una semana muy sólida. Sin ceder ningún set, y con una actuación aplastante en la semifinal ante Augsburger y Lebrón (6-2, 6-1), llegaban a la definición con acciones en alza. En un año irregular para “Agus” y “El King”, con sólo dos triunfos en cinco torneos, aparecía como la oportunidad de volver a la senda de la victoria.
Nada de eso pasó. La segunda pareja del ranking mostró su mejor versión. Un “Fede” intratable y un Galán a pura definición y potencia dejaron pocas opciones. Los ahora mejores posicionados en la “race”, el ranking que premia a los mejores del año y clasifica a las “finals”, sellaron un 6-3 y 7-5 para levantar el cuarto trofeo del año.
No hay tres sin cuatro
La de tierras guaraníes fue la cuarta final que se registra este año entre las dos mejores parejas de la rama femenina. También es el cuarto título consecutivo para las Nº 2: Paula “Dinamita” Josemaría y “Bea” González.
La porteña Delfina Brea y Gemma Triay, que disputaron las siete finales del año, otra vez se quedaron en las puertas de otro título. El resultado fue 4-6, 6-3 y 6-3 para la dupla 100% española.
Sorpresas en el cuadro
El torneo de Asunción dejó certezas entre los finalistas, pero también algunas revelaciones. Tres de los primeros ocho preclasificados entre los varones no accedieron al cuadro de 4tos de final y por lo tanto, parejas no habituales se metieron en esa instancia.
“Maxi” Arce y “El Gato” Tello (15 ranking FIP) cayeron de forma muy ajustada contra los campeones (6-4, 6-7 y 6-7); el pergaminense “Juani” de Pascual junto a Alonso Rodríguez, provenientes de la qualy, cayeron ante Augsburger y Lebrón.
Párrafo aparte para los españoles Goñi y Alonso (13 ranking FIP), no sólo accedieron a los cuartos de final, sino que avanzaron hasta la semifinal, donde también fueron derrotados por “Fede” y “Ale”.
Esta semana ya se encuentran en disputa las etapas preliminares del torneo P1 de Buenos Aires, que completará la gira sudamericana. El estadio de Parque Roca recibe al mejor pádel del mundo y promete ser una fiesta.