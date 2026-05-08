Una nueva edición del torneo P1 de Buenos Aires comenzará a disputarse desde este fin de semana en las instalaciones de Parque Roca. Un torneo ya clásico en el mundo pádel que tiene como antecedente inmediato haber batido récord de asistentes en 2025 (16.156 espectadores el día de las semifinales) y se prepara para repetirlo.
Comienza el torneo de Premier Pádel en Buenos Aires con nuevo calendario
Con la presencia de los mejores del mundo este domingo 10 de mayo comienza a disputarse el torneo P1 de Buenos Aires. La Federación Internacional de la disciplina actualizó el calendario para lo que resta del año.
Las y los mejores jugadores del planeta han confirmado su presencia. Como parte del evento, la organización del torneo prepara una exhibición que se realizará en una cancha montada en el obelisco de la capital porteña. Es sin dudas esta fecha en Buenos Aires, una de las más convocantes e impactantes del calendario.
Aprender del pasado
El torneo del 2025, si bien presentó excelentes datos de concurrencia, también dejó algunos errores que le quitaron brillo al evento. Por un lado, el imponderable factor climático. Una ola polar invadió al país durante la realización del torneo.
El estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca es techado, pero no cerrado: sus ingresos son abiertos, sin puertas. Este año se realizará unos días antes que en 2025, con la intención de distanciar la disputa de las épocas invernales.
Otro factor que atentó contra la fiesta fue la rotura de una de las canchas, que obligó a suspender toda una jornada. Jorge Brito, director del torneo, explicó que: “Tomamos nota de la necesidad de tener un plan B” para poder reanudar las actividades sin demasiada demora.
Crecer con números
El circuito, etapa tras etapa, viene superando las expectativas. En todas las fechas disputadas este año se ha superado el aforo del año anterior y el crecimiento del deporte marcha a ritmo sostenido. El torneo de Buenos Aires ha alcanzado otro récord: el de mayor número de parejas inscriptas.
El crecimiento del deporte no sólo se ve en las cifras. El pádel comienza a posicionarse fuertemente como una de las alternativas que el COI evalúa para incorporar a los JJOO y este es un objetivo que se ha trazado la Federación Internacional de Pádel (FIP) en un futuro no muy lejano.
Nuevas oportunidades
En el Qatar Airways Premier Pádel Tour existen diferentes niveles de torneos: los Major son los más importantes, con más dinero y puntos en juego, con igualdad de premios en las dos ramas en disputa; los P1 funcionan como escalón intermedio, y los P2 completan el calendario como la categoría de menor escala. Estos últimos presentan diferencias en cuanto a los premios para varones y mujeres.
Este año el Qatar Major no se ha disputado por los conflictos bélicos. En virtud de esto, “pensando en nuestros jugadores, garantizando más puntos de ranking y premios económicos, al tiempo que se minimiza la alteración del circuito derivada de los acontecimientos geopolíticos”, David Sugden, CEO de Premier, informó que los torneos de Pretoria y Kuwait ascienden a categoría P1 y Major.
La mesa está servida, el público le dará marco a la fiesta y el mejor pádel del mundo desplegará el talento y la magia en las pistas porteñas. La cita previa al Major de Italia ya está a la vuelta de la esquina.