La provincia de Santa Fe se prepara para un fin de semana largo con una agenda cargada de propuestas culturales, deportivas y turísticas en distintos puntos del territorio. En el marco del Día Internacional del Trabajador, entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo se desarrollarán más de 13 actividades destacadas que buscarán atraer tanto a visitantes como a residentes.
Santa Fe presentó su agenda para el fin de semana largo con más de 13 eventos
La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, detalló las propuestas culturales, deportivas y recreativas que se desplegaron en distintos puntos de la provincia durante el feriado.
Entre los eventos más relevantes aparecen el 1° Torneo Provincial de Pádel en Rosario, el Festival Tribus en Santa Fe y la Fiesta Nacional del Algodón en Avellaneda. También habrá celebraciones por el 160° aniversario de Roldán, espectáculos musicales y propuestas de cicloturismo vinculadas a la Fiesta Nacional del Citrus.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, destacó el trabajo conjunto con distintos sectores “gastronómicos, con hoteleros, con los empresarios, con el sector turístico que viene traccionando muchísimo en la provincia de Santa Fe hace mucho tiempo”.
Además, subrayó el impacto de las políticas públicas. “El gobernador Pullaro se puso al hombro un plan de seguridad muy intenso, muy sólido, que tiene resultados… hoy tenemos una reducción muy importante, histórica de la violencia altamente lesiva”, sostuvo.
Propuestas accesibles
Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, invitó a recorrer la provincia: “la propuesta que le queremos hacer es viajar por la provincia de Santa Fe y para eso tenemos eventos destacadísimos”.
En ese sentido, remarcó la variedad de opciones: “en el mes de mayo hay dos feriados, hay más de 30 eventos destacados”. También puso el foco en el norte provincial: “tenemos la Fiesta Nacional del Algodón, con propuestas musicales de todos los géneros y emprendedores”.
Aeberhard también resaltó el valor del entorno natural: “el turismo naturaleza es una de las mejores propuestas que tenemos… tenemos medio millón de hectáreas de biodiversidad”.
Cultura, deporte y naturaleza como ejes
La agenda incluye actividades en espacios emblemáticos como la Estación Belgrano, el Monumento a la Bandera y múltiples localidades con propuestas propias. “La ciudad de Santa Fe como epicentro también de eventos musicales de renombre, el festival de tribus es un destacadísimo”, señaló Aeberhard.
En paralelo, el deporte tendrá fuerte presencia con competencias y encuentros en distintas disciplinas. También habrá experiencias vinculadas al ecoturismo, como travesías en kayak y actividades de avistaje de aves.
Expectativas y movimiento
Desde el área turística indicaron que la ocupación hotelera alcanza el 62% a nivel provincial, con mejores niveles en las principales ciudades. “Estamos acompañando a este sector privado todos los fines de semana encontramos buena respuesta, hay reservas”, afirmó Aeberhard.
Finalmente, remarcó el contexto actual y las oportunidades. “Es un contexto difícil… por eso decimos que muchas propuestas son gratuitas y creemos que ahí está el éxito”, cerró.
Con una combinación de cultura, naturaleza y entretenimiento, Santa Fe buscará consolidarse como uno de los destinos elegidos para este fin de semana largo.