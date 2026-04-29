El automovilismo nacional volverá a tener una cita de peso en Rafaela. El Turismo Pista confirmó que el Gran Premio Coronación 2026 se disputará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Rafaela, escenario que será sede de la décima y última fecha del campeonato.
Rafaela recibirá la gran definición del Turismo Pista 2026
Se disputará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Rafaela. La categoría volverá al trazado santafesino después de 11 años y utilizará el circuito más extenso, con el tradicional óvalo y tres chicanas.
La designación representa una noticia significativa para el deporte motor santafesino, ya que marcará el regreso de la categoría al trazado rafaelino después de 11 años. Su única presentación anterior había sido en agosto de 2015, cuando las victorias quedaron en manos de Luis Bessone, en Clase Dos, y Pablo Vuyovich, en Clase Tres.
Una definición con marco histórico
La fecha tendrá un condimento especial: será la primera vez que el Turismo Pista utilice la variante más extensa del circuito de Rafaela. El recorrido incluirá el tradicional óvalo con sus tres chicanas, una configuración poco habitual para categorías de turismo en la Argentina y que promete exigir tanto a los autos como a los pilotos.
El trazado rafaelino es uno de los escenarios más emblemáticos del país por su historia, velocidad y características particulares. Por eso, la llegada del Premio Coronación no sólo genera expectativa deportiva, sino también institucional y regional.
Visita y recorrida por el autódromo
En el marco del anuncio, el presidente del Turismo Pista, Ezequiel Bosio, visitó las instalaciones del autódromo junto a autoridades del Club Atlético de Rafaela. Entre ellas estuvo Gustavo Belinde, presidente de la Subcomisión de Automovilismo.
También participaron pilotos y referentes vinculados al automovilismo de la región, como Ricardo Saracco, Fabián Mainero, Lucio Rodríguez, Franco Nazzi, Federico Hermida —actual líder del campeonato de Clase Tres— y René Zanatta, figura histórica del deporte motor nacional.
Durante la recorrida, las autoridades y pilotos observaron el estado del trazado y los trabajos de remodelación que se llevan adelante en el predio, con vistas a una competencia que tendrá impacto deportivo y también turístico para la ciudad.
Rafaela vuelve al centro de la escena
El regreso del Turismo Pista refuerza el vínculo de Rafaela con las grandes categorías del automovilismo argentino. La ciudad, reconocida por su tradición fierrera, volverá a ser protagonista con una fecha que definirá campeonatos y que promete convocar a público de distintos puntos del país.
Con el calendario ya confirmado, el Gran Premio Coronación 2026 empieza a perfilarse como uno de los eventos más esperados de la temporada. En noviembre, Rafaela volverá a recibir una definición nacional y el rugido de los motores tendrá nuevamente como escenario a uno de los templos históricos del automovilismo argentino.