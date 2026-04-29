Gran Premio Coronación

Rafaela recibirá la gran definición del Turismo Pista 2026

Se disputará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Rafaela. La categoría volverá al trazado santafesino después de 11 años y utilizará el circuito más extenso, con el tradicional óvalo y tres chicanas.