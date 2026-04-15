El nombre de Rafaela empezó a sonar cada vez con más fuerza dentro del futuro del Turismo Pista y, aunque todavía no hay confirmación oficial, desde la categoría reconocen que la posibilidad está muy avanzada.
Turismo Pista trabaja para correr en Rafaela y crece la chance de sumarlo al calendario 2026
La categoría tiene avanzadas las gestiones para presentarse en el autódromo santafesino, que volverá a recibir automovilismo nacional tras las obras encaradas para el regreso del Turismo Carretera.
En medio del armado definitivo del calendario 2026, el presidente del Turismo Pista, Ezequiel Bosio, dejó en claro que el autódromo santafesino es una de las alternativas más firmes para ocupar una de las fechas que todavía restan confirmar.
“Sería muy lindo Rafaela. Estamos trabajando para Rafaela, está muy avanzado, está muy avanzado. Yo creo que una de las dos fechas probablemente sea Rafaela”, expresó Bosio al referirse a las sedes que podrían completar el campeonato.
Con la fecha 7 ya definida por la realización de la Carrera de los 300 Pilotos, la categoría todavía debe confirmar los escenarios de las fechas 9 y 10. Según explicó Bosio, las dos plazas saldrán entre Concepción del Uruguay, Paraná, Toay y Rafaela, aunque el trazado santafesino aparece hoy como uno de los candidatos de mayor peso.
La posibilidad de que el Turismo Pista desembarque en Rafaela también toma impulso a partir del regreso del automovilismo nacional al histórico circuito. Es que ya se oficializó la vuelta del Turismo Carretera al óvalo santafesino, prevista para el fin de semana del 21 de junio, en lo que sería la séptima fecha de su calendario.
Para concretar ese regreso, en el autódromo se llevará adelante una importante serie de obras vinculadas a la pista, la infraestructura y la seguridad, trabajos que no solo permitirán la vuelta del TC, sino que además abrirán la puerta para recibir a otras categorías nacionales.
En ese contexto, el Turismo Pista sigue de cerca la evolución de esas mejoras y se ilusiona con poder formar parte de esa nueva etapa de Rafaela, uno de los escenarios más emblemáticos y veloces del país.
Por ahora no hay anuncio oficial, pero las gestiones avanzan y el panorama es alentador. Si todo sigue por ese camino, Rafaela podría convertirse en una de las grandes novedades del calendario 2026 del Turismo Pista.