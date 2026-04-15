Mina Clavero volverá a convertirse en el gran escenario del rally continental con la disputa de la segunda fecha de la temporada 2026 del FIA Rally Sudamericano, que se correrá del 17 al 19 de abril en los exigentes caminos cordobeses del Valle de Traslasierra.
Una convocatoria de primer nivel llega a Mina Clavero, la capital argentina del rally
La cita presentará una nómina de jerarquía, con 40 binomios inscriptos en el certamen sudamericano y un dato que sobresale por encima del resto: 22 vehículos Rally2 animarán la clase mayor, lo que anticipa una competencia de alto vuelo en una de las plazas más emblemáticas de la especialidad.
Como ocurre cada vez que el campeonato pisa suelo argentino, la convocatoria promete estar a la altura de la historia. Mina Clavero, reconocida como la Capital Nacional del Rally, volverá a latir al ritmo de una prueba que combina tradición, velocidad y el fervor de un público que vive esta disciplina de una manera especial.
Entre los nombres destacados de la categoría principal, la presencia argentina será mayoría, con 12 pilotos dispuestos a hacerse fuertes en casa. A los ya habituales protagonistas del Sudamericano, como Miguel Baldoni y Augusto D’Agostini, quienes estuvieron en el arranque del calendario en Erechim, Brasil, se sumarán referentes de peso como el múltiple campeón Federico Villagra y Gastón Pasten, subcampeón 2025 del Rally Argentino.
La delegación paraguaya también llegará con ambiciones y con una formación numerosa. Miguel Zaldívar, Tiago Weiler, Gustavo Saba, Alejandro Galanti, Augusto Bestard y Didier Arias buscarán ser protagonistas en una carrera que se presume tan exigente como atrapante. Por su parte, Rodrigo Zeballos intentará dejar bien alto el pabellón uruguayo, mientras que Bolivia dirá presente con tres representantes, encabezados por Sebastián Franco, actual líder del torneo luego de su victoria en la primera fecha.
En la CO2, la pelea por la punta tendrá como principales animadores al brasileño Ulysses Bertholdo, al boliviano Manuel Irala Gamell y al paraguayo César Pedotti. A su vez, la CO4 aportará otro condimento fuerte al fin de semana, con 15 binomios de cinco países —Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil— que irán en busca de la gloria sobre los siempre desafiantes tramos serranos.
Además, la competencia tendrá un atractivo adicional: también será válida por el Rally Argentino, en lo que marcará su segundo compromiso de la temporada. De esa manera, el número total de participantes ascenderá a 71 protagonistas, conformando un parque automotor imponente y un espectáculo que asoma garantizado de principio a fin.
Con una lista de inscriptos de gran nivel, figuras consagradas, promesas regionales y el marco inconfundible de Traslasierra, Mina Clavero se prepara para vivir otra fiesta grande del deporte motor.
El inicio
Este viernes, Mina Clavero volverá a sentir el pulso del rally en una noche que promete emoción y color. El corazón del Valle de Traslasierra se pondrá en marcha con la tradicional previa de la competencia, en un encuentro ideal para que el público comience a vivir de cerca toda la pasión del mundo motor.
La cita será frente al Casino, donde desde las 19.30 se desarrollará la Gran Rampa de Largada Promocional, uno de los momentos más esperados del fin de semana. Allí, fanáticos y visitantes podrán tomar contacto con los protagonistas, palpitar el clima de carrera y disfrutar de toda la ceremonia que marcará el inicio simbólico de una nueva edición en la Capital Nacional del Rally.
Franco quiere sostener la punta en Mina Clavero
Sebastián Franco llega a Mina Clavero con el impulso de un gran presente. El piloto boliviano, ganador en Erechim y actual líder de la clase CO, afrontará por primera vez el desafío de correr en los emblemáticos caminos traslaserranos, un escenario que conoce desde su época de espectador del Mundial de Rally.
“Correr en estos tramos y abrir ruta por venir como líderes es un sueño hecho realidad”, expresó Franco, quien además destacó el nivel que tendrá la competencia y anticipó “una carrera espectacular” en territorio cordobés.
El piloto del GP Motorsport viene de sumar confianza el pasado fin de semana junto a su navegante Lucas Hurtado, tras imponerse en Villa Dolores por la segunda fecha del Rally Cordobés, una prueba que le permitió sacar conclusiones valiosas de cara a la cita sudamericana