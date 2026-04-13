El Lancia volvió a escribir su nombre en lo más alto del WRC tras 33 años de ausencia, al imponerse en la categoría WRC2 del Rally de Croacia. La victoria, lograda por Yohan Rossel, marca un hito para una de las marcas más emblemáticas de la disciplina.
Histórico regreso: Lancia triunfa en Croacia y sacude el WRC2
Con Yohan Rossel al volante, Lancia logró en Croacia su primera victoria en más de 30 años en el WRC, marcando un regreso histórico y prometedor en la categoría WRC2.
El fabricante italiano, dueño de un récord de 10 títulos de constructores en el WRC, regresó oficialmente a la competencia en 2026 dentro de la categoría secundaria, luego de su última participación en 1992. Apenas en su segunda presentación, el equipo ya consiguió un resultado que refuerza su ambicioso proyecto deportivo.
De un debut complicado a una actuación contundente
El inicio de temporada no había sido sencillo para Lancia. En el Rally de Montecarlo, tanto Rossel como Nikolay Gryazin abandonaron tras sufrir accidentes en los primeros tramos, lo que dejó interrogantes sobre el rendimiento del nuevo Ypsilon Rally2.
Sin embargo, en Croacia la historia fue diferente. En condiciones de asfalto exigentes y cambiantes, Rossel completó una actuación sólida y sin errores para quedarse con la victoria en WRC2. Por su parte, Gryazin logró recuperarse de un inconveniente técnico —un conducto suelto del turbo— y finalizó en la tercera posición, completando un doble podio para la marca.
El resultado representa el mejor desempeño de Lancia en el WRC desde 1994 y su primera victoria desde 1992, cuando triunfó en el Rally Sanremo.
Un nuevo capítulo para una marca histórica
La victoria en Croacia no solo tiene valor estadístico, sino también simbólico. Rossel se convierte en el piloto que devuelve a Lancia al escalón más alto del podio, sumándose a una lista histórica que incluye nombres como Miki Biasion, Juha Kankkunen, Markku Alén y Walter Röhrl.
“Ha sido un rally fantástico. Sabíamos que la ambición era volver con fuerza y aquí todo salió perfecto”, expresó Rossel tras la competencia, destacando además el trabajo del equipo en el desarrollo del nuevo auto.
Desde la estructura técnica también valoraron el resultado como “excepcional”, subrayando el rendimiento y la rápida evolución del proyecto impulsado por el grupo Stellantis.
Señales alentadoras para el resto de la temporada
Más allá del impacto inmediato, el triunfo en Croacia posiciona a Lancia como un competidor serio dentro de WRC2. La combinación de rendimiento, confiabilidad y velocidad en apenas dos presentaciones sugiere un potencial de crecimiento significativo.
Con el Rally Islas Canarias en el horizonte, el equipo buscará consolidar este impulso y confirmar que su regreso al WRC no es solo un hecho simbólico, sino el inicio de una nueva etapa competitiva para una de las marcas más legendarias del automovilismo mundial.