La primera prueba estadounidense de la temporada (del 1 al 3 de mayo) llega tras una pausa de un mes en el campeonato, después de la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.
El trío de neumáticos más blandos para Miami y Montreal: claves para el reinicio de la temporada
El trío de compuestos más blandos de la gama se utilizará durante los próximos fines de semana de carrera, ambos con formato Sprint, en Miami y Montreal. En ambos circuitos, C3, C4 y C5 serán nominados como duro, medio y blando, respectivamente.Contexto y evolución de la estrategia
Las características del circuito, construido alrededor del estadio de los Dolphins y con un asfalto muy liso, favorecen el uso del extremo más blando de la gama. La degradación es predominantemente térmica debido a las altas temperaturas en Florida, aunque el año pasado, cuando los compuestos eran nominalmente los mismos, la degradación resultó ser limitada.
Este escenario favoreció varias batallas en la fase inicial de las carreras, cuando los pilotos pudieron exigirse sin limitaciones excesivas.
En Canadá (del 22 al 24 de mayo) también se empleará la selección más blanda, gracias a una superficie de pista que no es muy abrasiva y a un agarre adecuado en las zonas de frenada fuerte.
El año pasado, cuando la gama se extendía hasta el C6, se utilizó el trío que incluía esa opción, aunque lo que entonces era el Soft quedaba en los márgenes de las estrategias de carrera, ya orientadas hacia dos paradas usando solo Hard y Medium.
En comparación con Miami, Montreal añade la variable meteorológica, especialmente por la fecha más temprana en el calendario.
¿Qué implica para equipos y pilotos?
Gestión de la degradación: la mayor sensibilidad a la temperatura en Florida obliga a los equipos a dosificar el rendimiento del neumático blando durante cada stint.
Estrategia de carrera: la combinación de C3-C4-C5 y la experiencia de Montreal en condiciones variables mantienen abierta la decisión entre múltiples paradas y enfoques, con un ojo puesto en el Sprint.
Año a año: la referencia de 2023–2024 aporta datos sobre cómo las condiciones y el navío de cada pista influyen en la elección entre dos paradas y un enfoque más conservador en Montreal.
Cierre
A medida que se acerquen Miami y Montreal, las fichas estarán puestas en cómo cada escudería adapta su plan de neumáticos a las peculiaridades de cada trazado.
El trío blando promete ser protagonista en este inicio de temporada, marcando el ritmo de las estrategias y, con ello, la narrativa de las primeras semanas de competencia.