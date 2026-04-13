Fórmula 1

El trío de neumáticos más blandos para Miami y Montreal: claves para el reinicio de la temporada

El trío de compuestos más blandos de la gama se utilizará durante los próximos fines de semana de carrera, ambos con formato Sprint, en Miami y Montreal. En ambos circuitos, C3, C4 y C5 serán nominados como duro, medio y blando, respectivamente.Contexto y evolución de la estrategia